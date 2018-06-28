Служебный грузовик СИЗО врезался в столб в Ангарске

У грузовика отказали тормоза



Утром 28 июня служебный автомобиль ГАЗ-66 СИЗО-6, направлявшийся в другое исправительное учреждение, попал в ДТП в Ангарске.



По предварительным данным, у грузовика отказала тормозная система. На перекрёстке, чтобы не допустить столкновения с другими участниками движения, водитель совершил экстренное торможение с поворотом руля в сторону столба.



Автомобиль перевозил сотрудников для участия в учебной тренировке.



Пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.





