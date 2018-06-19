Бывший начальник ОВД в Бурятии осужден за сокрытие преступления

Руководитель отдела внутренних дел по Тункинскому району дал указание скрыть факт наезда на человека
Октябрьский районный суд Улан-Удэ осудил бывшего начальника ОВД по Тункинскому району. Он признан виновным в превышении должностных полномочий.
Как сообщал «Байкал-Daily», ещё 16 ноября 2008 года, чтобы избежать служебной проверки, он дал указание подчинённым сотрудникам не регистрировать сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием помощницы начальника отдела по кадрам ОВД.
По сообщению газеты «Номер Один», он сбил мужчину. Вместе с водителем в машине была супруга начальника ОВД, также работавшая в органах внутренних дел.
Дежурный, получив сообщение о наезде, доложил начальнику районного о машине, водителе и пассажире. Тот дал указание не регистрировать. На место происшествия все же выехала следственно-оперативная группа, но наказ начальника никто нарушить не посмел, и ДТП не попало в сводку.
Но вскоре в республиканское МВД пришло сообщение о нарушении закона. Сотрудники МВД допросили одного из инспекторов ДПС, который выезжал в ту ночь на место происшествия. Он рассказал, как все было. В итоге началась проверка по факту укрытия преступления.
Утром 25 ноября начальник ОВД отозвал этого инспектора ДПС в сторону, требуя разъяснений, почему тот все рассказал. И несколько раз ударил сотрудника ГИБДД, уронил его на землю, схватил за волосы и ударил об асфальт.
Руководитель отдела уволился из органов внутренних дел по собственному желанию в 2012 году.
Отметим, что первый раз приговор ему вынесли ещё в 2014 году, суд дал 4 года условно. Но приговор был оспорен.
- С учетом позиции государственного обвинителя виновный осужден к 3 годам 4 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную сил, - сообщает сегодня пресс-служба прокуратуры Бурятии.
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