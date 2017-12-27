Иркутская пенсионерка перевела мошеннику 3,6 млн рублей

Мужчина сообщил ей по телефону, что ей полагается выплата в сумме 47 тысяч долларов за сделанный вклад в финансовую пирамиду



В Братске зарегистрировано самое крупное по ущербу мошенничество 2017 года. Пенсионерка в течение нескольких месяцев в надежде на компенсацию за купленные акции известной финансовой пирамиды перевела мошенникам более 3,5 миллионов рублей.



Накануне в отдел полиции №4 межмуниципального Управления МВД России «Братское» поступило заявление 64-летней жительницы Правобережного района, у которой обманным путём похищено 3 миллиона 619 тысяч рублей. Пенсионерка рассказала сотрудникам, что в начале июля на её мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ей полагается выплата в сумме 47 тысяч долларов США за сделанный в 2002 году вклад в финансовую пирамиду.



Для получения компенсации необходимо было оплачивать всевозможные расходы на оформление, доставку, налоги и прочее. Оперативным путём установлено, что звонки поступали из столичного региона, Кировской области, Северной Осетии и Тюмени. Чтобы внести очередной платёж, женщина оформила несколько банковских кредитов под немалые проценты, взяла под расписку и «честное слово» различные суммы у родственников, друзей и соседей. Последний перевод она сделала 31 октября. К слову, направленная ею мошенникам сумма значительно превысила обещанный ранее размер компенсации.



Почти два месяца обманутая братчанка приходила в себя от очередного необдуманного поступка после вклада в печально известную финансовую пирамиду. За помощью в полицию она обратилась лишь 26 декабря. По её заявлению проводится доследственная проверка, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела за мошенничество, совершённое в особо крупном размере.



Полиция просит всех, кому неожиданно, без официальных уведомлений, а только лишь в телефонном общении с неизвестными лицами, открываются перспективы без судебных разбирательств получения всевозможных компенсаций, или иных благ, помнить, что такой практики возмещения убытков нигде не существует, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

