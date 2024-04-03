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Зампред правительства Бурятии побывал в улан-удэнской колонии

Зампред правительства Бурятии побывал в улан-удэнской колонии
Власть,  Фото:УФСИН по Бурятии
Ему показали производственные мощности учреждения

Заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев посетил улан-удэнскую исправительную колонию строгого режима №2. Он ознакомился с производственным потенциалом учреждения.

Зампреду правительства показали цех по изготовлению больших пластиковых цистерн, производство синтетических утеплителей, столярный цех и цех металлообработки, где изготавливают крупноячеистую сетку-рабицу и другие изделия.


- Мы готовы выполнять госзаказы для республики, тем более что с нами можно работать без процедуры торгов. К сожалению, предпочтение нередко отдают подрядчикам из других регионов, которые на самом деле завышают свой потенциал, порой не имея даже необходимого оборудования. Мы можем также работать со всеми видами организаций, - заявил Ивану Альхееву заместитель начальника УФСИН России по Бурятии Алексей Дементьев.

В пресс-службе УФСИН отметил, что Альхеев «положительно оценил производственные мощности и сказал, что пожелания руководства ведомства приняты к сведению». 

колония

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