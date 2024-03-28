28 марта

27 марта

Популярное

В закон о выборах главы Бурятии внесли поправки

В закон о выборах главы Бурятии внесли поправки
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Республиканский закон привели в соответствие с федеральным

Народный Хурал на внеочередной сессии внёс изменения в республиканский закон «О выборах главы Республики Бурятия».

Связано это с обновлёнными положениями федерального законодательства, сообщили в пресс-службе парламента.

Уточняются особенности формирования участковой комиссии на избирательном участке, образованном на территории воинской части, расположенной в удалённой от населённых пунктов местности.

В закон внесено, что в отдалённых воинских частях участковая избирательная комиссия формируется их числа жителей, проживающих на территории гарнизона, воинского городка и из числа военнослужащих.

Отметим, в Бурятии таких воинских подразделений, находящихся вдали от населённых пунктов, на сегодняшний день нет.

Кроме того, внесены корреспондирующие изменения в статью 18 закона «О выборах главы Республики Бурятия». Согласно нововведениям, осуществление фото- или видеосъёмки в помещениях для голосования, находящихся на избирательных участках, образованных в воинских частях, допускается только аккредитованными представителями СМИ и по согласованию с командиром соответствующей воинской части.
глава Бурятии выборы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Народный Хурал упразднил всенародные выборы мэра Улан-Удэ
Народный Хурал упразднил всенародные выборы мэра Улан-Удэ
Власть, 28.03.2024
Мэра теперь будут назначать по конкурсу
В Забайкалье собираются обновить за 5 лет 1558 километров дорог
В Забайкалье собираются обновить за 5 лет 1558 километров дорог
Власть, 27.03.2024
Утверждена обновлённая пятилетняя дорожная программа региона
Количество участников «Диктанта Победы» в этом году вырастет
Количество участников «Диктанта Победы» в этом году вырастет
Власть, 27.03.2024
Международное масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны запланировано на 26 апреля
В лесничествах Забайкалья открыт пожароопасный сезон
В лесничествах Забайкалья открыт пожароопасный сезон
Власть, 26.03.2024
Особый противопожарный режим введут в большинстве лесничеств края
В Улан-Удэнский горсовет вернут выборы по партийным спискам
В Улан-Удэнский горсовет вернут выборы по партийным спискам
Власть, 26.03.2024
Горсовет переводят на смешанную систему
Фальшивый заммэра Улан-Удэ не только пишет, но и звонит коллегам
Фальшивый заммэра Улан-Удэ не только пишет, но и звонит коллегам
Власть, 26.03.2024
В Telegram появились фейковые аккаунты заммэра и главы комитета по образования
В Бурятии рассмотрят законопроект об отмене прямых выборов в Улан-Удэ
В Бурятии рассмотрят законопроект об отмене прямых выборов в Улан-Удэ
Власть, 25.03.2024
Народный Хурал соберётся на внеочередную сессию
Мэр Улан-Удэ: «По нацпроекту за 5 лет отремонтировано почти 130 км магистралей»
Мэр Улан-Удэ: «По нацпроекту за 5 лет отремонтировано почти 130 км магистралей»
Власть, 22.03.2024
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков 20 марта на сессии горсовета отчитался о том, что было сделано для повышения качества инфраструктуры улично-дорожной сети и обеспечения безопасности дорожного движения в столице
Мэр Улан-Удэ награждён медалью казначейства России
Мэр Улан-Удэ награждён медалью казначейства России
Власть, 21.03.2024
На сессии Улан-Удэнского городского совета депутатов работу администрации города оценил руководитель управления федерального казначейства по РБ
В Тулуне задержали двух депутатов думы
В Тулуне задержали двух депутатов думы
Власть, 21.03.2024
Их обвиняют в мошенничестве
В Улан-Удэ утвердили должность второго вице-мэра
В Улан-Удэ утвердили должность второго вице-мэра
Власть, 21.03.2024
Вопрос рассмотрели на сессии горсовета
Вице-мэр Тулуна назначили запрет определённых действий
Вице-мэр Тулуна назначили запрет определённых действий
Власть, 21.03.2024
Елену Абрамову подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий
Мошенники рассылают сообщения от имени спикера Хурала Бурятии
Мошенники рассылают сообщения от имени спикера Хурала Бурятии
Власть, 21.03.2024
Неизвестные вновь создали фейковый аккаунт Владимира Павлова
Власти Улан-Удэ планируют отказаться от бумажных заявлений
Власти Улан-Удэ планируют отказаться от бумажных заявлений
Власть, 20.03.2024
Оказываемые услуги хотят перевести на цифровые платформы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^