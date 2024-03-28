Республиканский закон привели в соответствие с федеральным
Народный Хурал на внеочередной сессии внёс изменения в республиканский закон «О выборах главы Республики Бурятия».
Связано это с обновлёнными положениями федерального законодательства, сообщили в пресс-службе парламента.
Уточняются особенности формирования участковой комиссии на избирательном участке, образованном на территории воинской части, расположенной в удалённой от населённых пунктов местности.
В закон внесено, что в отдалённых воинских частях участковая избирательная комиссия формируется их числа жителей, проживающих на территории гарнизона, воинского городка и из числа военнослужащих.
Отметим, в Бурятии таких воинских подразделений, находящихся вдали от населённых пунктов, на сегодняшний день нет.
Кроме того, внесены корреспондирующие изменения в статью 18 закона «О выборах главы Республики Бурятия». Согласно нововведениям, осуществление фото- или видеосъёмки в помещениях для голосования, находящихся на избирательных участках, образованных в воинских частях, допускается только аккредитованными представителями СМИ и по согласованию с командиром соответствующей воинской части.
В закон о выборах главы Бурятии внесли поправки
Власть, Фото:
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