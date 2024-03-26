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В лесничествах Забайкалья открыт пожароопасный сезон

В лесничествах Забайкалья открыт пожароопасный сезон
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Особый противопожарный режим введут в большинстве лесничеств края

В Забайкалье по состоянию на 25 марта пожароопасный сезон открыт на территории 12 лесничеств. Об этом на оперативном совещании заявил вице-премьер правительства региона Николай Захаров.

- С 18 по 25 марта зарегистрировано 112 ландшафтных и 14 лесных пожаров, все они ликвидированы в течение первых суток. Оперативность реагирования позволила не допустить распространения пожаров на большие площади. Выявлено девять виновных лиц: один – лесного пожара и восемь – ландшафтных. Материалы по ним переданы в прокуратуру, - рассказал Николай Захаров.

С 25 марта пожароопасный сезон объявлен в лесах Агинского, Акшинского, Дульдургинского, Ингодинского, Карымского, Кыринского, Ононского и Шилкинского лесничеств. Ранее – в Беклемишевском, Верхне-Читинском, Оленгуйском и Читинском.

- Для контроля за лесопожарной обстановкой в Забайкалье организованы ежедневные штабы, выставлено свыше 40 постов дежурства сотрудников МЧС России и ГУ «Забайкалпожспас», организованы патрульно-манёвренные группы, - сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.

Также краевой комиссией по ЧС принято решение о введении с 28 марта особого противопожарного режима в большинстве лесничеств региона, ещё в ряде районов – с 5 и 20 апреля.
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