В Бурятии создадут команду программы «Муравьев-Амурский 2030»

Она поможет проектировать социально-экономическое развитие республики



В Бурятии подписано распоряжение правительства республики о создании команды программы подготовки управленческих кадров «Муравьев-Амурский 2030». В задачи команды «Муравьев-Амурский 2030» входит активное вовлечение участников образовательной программы в процессы социально-экономического и общественно-политического развития региона.



Также распоряжением предусмотрено, что команда «Муравьев-Амурский 2030» займётся разработкой предложений и рекомендаций исполнительным органам государственной власти, органам местного самоуправления республики по вопросам социально-экономического развития Бурятии, госпрограмм и региональных проектов, реализуемых по поручению главы республики. Общую координацию деятельности команды «Муравьев-Амурский 2030» в республике будет осуществлять администрация главы и правительства Республики Бурятия.



Как напомнили в пресс-служба правительства РБ, в республике стартовал набор на III поток программы подготовки управленцев «Муравьев-Амурский 2030». Для участия в программе приглашаются курсанты в возрасте от 21 года до 35 лет включительно. Обучение на программе «Муравьев-Амурский 2030» бесплатное при условии последующего трудоустройства на государственную службу в регионы Дальнего Востока. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке школы управления «Сколково» и вузов-партнёров, а также войдут в резерв госслужащих.



