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В Улан-Удэ проведут публичные слушания по строительству мультиколонии

В Улан-Удэ проведут публичные слушания по строительству мультиколонии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Её планируют строить на Стеклозаводе 

6 декабря в 14:00 в столице Бурятии состоятся публичные слушания по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Улан-Удэ в части изменения назначения территорий вблизи микрорайона Стеклозавод и Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

Публичные слушания касаются строительства на Стеклозаводе так называемой мультиколонии - учреждения УФСИН, которое объединит следственный изолятор, а также другие виды режима. Официально такая мультиколония называется учреждением объединённого типа. После возведения нового объекта действующее СИЗО в центре города закроют.

Проекты, подлежащие рассмотрению, размещены на официальном сайте ОМСУ (https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/slushaniya/43208/).

Место проведения слушаний: ул. Смолина, 24а, актовый зал Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова.
Улан-Удэ администрацияУУ слушания публичные слушания генплан

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