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В Забайкалье назначили заместителя министра строительства

В Забайкалье назначили заместителя министра строительства
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Главным архитектором края стала Виктория Якимова

Заместителем министра строительства – главным архитектором Забайкальского края назначена Виктория Якимова. Она исполняла эти обязанности с 4 августа 2023 года.

Виктория Андреевна родилась в городе Борзя Забайкальского края. В 2012 году окончила Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. Трудовой путь по специальности начала в администрации города Борзи в должности главного специалиста по архитектуре и градостроительству. Последние полтора года трудилась в отделе контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности краевого министерства строительства в должности консультанта, а позже – начальника отдела. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Забайкальский край назначение

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