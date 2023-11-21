В Забайкалье назначили заместителя министра строительства

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Главным архитектором края стала Виктория Якимова



Заместителем министра строительства – главным архитектором Забайкальского края назначена Виктория Якимова. Она исполняла эти обязанности с 4 августа 2023 года.



Виктория Андреевна родилась в городе Борзя Забайкальского края. В 2012 году окончила Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. Трудовой путь по специальности начала в администрации города Борзи в должности главного специалиста по архитектуре и градостроительству. Последние полтора года трудилась в отделе контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности краевого министерства строительства в должности консультанта, а позже – начальника отдела. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

