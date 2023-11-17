В Москве собирались региональные советы МО страны
В Москве 14 ноября завершился V съезд всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. В нём приняли участие представители 89 региональных советов муниципальных образований страны, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья
В рамках мероприятия 11 советов муниципальных образований регионов Дальневосточного федерального округа подписали соглашение о сотрудничестве. Документ позволит муниципалитетам эффективнее взаимодействовать.
- Общее мнение коллег – это поможет на системной основе развивать связи между дальневосточными муниципалитетами, обмениваться опытом, мнениями и лучшими практиками, - поделились мнением дальневосточники.
Советы муниципальных образований ДФО подписали соглашение о сотрудничестве
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