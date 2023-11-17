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Советы муниципальных образований ДФО подписали соглашение о сотрудничестве

Советы муниципальных образований ДФО подписали соглашение о сотрудничестве
Власть,  Фото:ассоциация «Совет муниципальных образований Забайкальского края»
В Москве собирались региональные советы МО страны

В Москве 14 ноября завершился V съезд всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. В нём приняли участие представители 89 региональных советов муниципальных образований страны, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья

В рамках мероприятия 11 советов муниципальных образований регионов Дальневосточного федерального округа подписали соглашение о сотрудничестве. Документ позволит муниципалитетам эффективнее взаимодействовать.

- Общее мнение коллег – это поможет на системной основе развивать связи между дальневосточными муниципалитетами, обмениваться опытом, мнениями и лучшими практиками, - поделились мнением дальневосточники.
ДФО советы МО

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