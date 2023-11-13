Его освободили от должности министра строительства
Игорь Дубровин перестанет совмещать должности заместителя председателя правительства Забайкалья и руководителя министерства строительства региона. Соответствующее распоряжение подписано 12 ноября. Документом он назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства края с испытательным сроком 6 месяцев до назначения зампреда правительства в установленном порядке.
В правительстве Забайкалья Игорь Дубровин будет курировать министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона, государственную инспекцию края в части строительного контроля и государственную службу по охране объектов культурного наследия.
Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, Игорь Дубровин совмещал должности с 8 августа, в правительстве региона работает с 16 июня этого года.
В Забайкалье назначен и.о. зампреда правительства
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Им стал уроженец Ленинградской области
Его освободили от должности министра строительства
В подготовке управленческих кадров участвует глава республики
Сотрудники филиала получили 6,8 тыс. запросов от жителей республики, из которых более 5,3 тыс. решены
Явка на выборах в Северобайкальске немного превысила 19%
Общество, 12.11.2023
Их определят сами местные жители в ходе голосования
Власть, 11.11.2023
100 лет назад было создано ведомство, считающееся историческим предшественником министерства экономики – государственная плановая комиссия Бурят-Монгольской АССР
На эти цели направлено более 1 млн рублей бюджетных средств
Вместе с ним донорами решили стать 13 сотрудников
Финансирование на эти цели составило 325 млн рублей
Агрессивных будут усыплять
Её дату пока не называют
Она заработает со следующего года
Изменения внесут в Налоговый кодекс РФ
Расходы сформированы на основе 4 муниципальных программ