13 ноября

12 ноября

Популярное

В Забайкалье назначен и.о. зампреда правительства

В Забайкалье назначен и.о. зампреда правительства
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Его освободили от должности министра строительства

Игорь Дубровин перестанет совмещать должности заместителя председателя правительства Забайкалья и руководителя министерства строительства региона. Соответствующее распоряжение подписано 12 ноября. Документом он назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства края с испытательным сроком 6 месяцев до назначения зампреда правительства в установленном порядке.

В правительстве Забайкалья Игорь Дубровин будет курировать министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона, государственную инспекцию края в части строительного контроля и государственную службу по охране объектов культурного наследия.

Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, Игорь Дубровин совмещал должности с 8 августа, в правительстве региона работает с 16 июня этого года.

Забайкальский край назначение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье назначили министра строительства края
В Забайкалье назначили министра строительства края
Власть, 13.11.2023
Им стал уроженец Ленинградской области
В Забайкалье назначен и.о. зампреда правительства
В Забайкалье назначен и.о. зампреда правительства
Власть, 13.11.2023
Его освободили от должности министра строительства
В Бурятии стартовал пятый модуль программы «Муравьев - Амурский 2030»
В Бурятии стартовал пятый модуль программы «Муравьев - Амурский 2030»
Власть, 13.11.2023
В подготовке управленческих кадров участвует глава республики
В филиал госфонда за 5 месяцев обратились 4,7 тыс. жителей Бурятии
В филиал госфонда за 5 месяцев обратились 4,7 тыс. жителей Бурятии
Власть, 13.11.2023
Сотрудники филиала получили 6,8 тыс. запросов от жителей республики, из которых более 5,3 тыс. решены
На севере Бурятии вместо самораспустившихся депутатов выбрали новых
На севере Бурятии вместо самораспустившихся депутатов выбрали новых
Власть, 13.11.2023
Явка на выборах в Северобайкальске немного превысила 19%
На севере Бурятии вместо самораспустившегося совета депутатов выбирают новый
На севере Бурятии вместо самораспустившегося совета депутатов выбирают новый
Общество, 12.11.2023
Их определят сами местные жители в ходе голосования
Министерству экономики Бурятии исполнилось 100 лет
Министерству экономики Бурятии исполнилось 100 лет
Власть, 11.11.2023
100 лет назад было создано ведомство, считающееся историческим предшественником министерства экономики – государственная плановая комиссия Бурят-Монгольской АССР
В Бурятии увеличено количество целевых мест на подготовку медсестёр
В Бурятии увеличено количество целевых мест на подготовку медсестёр
Власть, 10.11.2023
На эти цели направлено более 1 млн рублей бюджетных средств
Главный судебный пристав Бурятии вступил в регистр доноров костного мозга
Главный судебный пристав Бурятии вступил в регистр доноров костного мозга
Власть, 10.11.2023
Вместе с ним донорами решили стать 13 сотрудников
Региональные гранты и премии освободили от НДФЛ
Региональные гранты и премии освободили от НДФЛ
Власть, 09.11.2023
Изменения внесут в Налоговый кодекс РФ
В горсовете Улан-Удэ рассматривают проект бюджета на «социалку»
В горсовете Улан-Удэ рассматривают проект бюджета на «социалку»
Власть, 09.11.2023
Расходы сформированы на основе 4 муниципальных программ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^