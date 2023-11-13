В Забайкалье назначен и.о. зампреда правительства

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Его освободили от должности министра строительства



Игорь Дубровин перестанет совмещать должности заместителя председателя правительства Забайкалья и руководителя министерства строительства региона. Соответствующее распоряжение подписано 12 ноября. Документом он назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства края с испытательным сроком 6 месяцев до назначения зампреда правительства в установленном порядке.



В правительстве Забайкалья Игорь Дубровин будет курировать министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона, государственную инспекцию края в части строительного контроля и государственную службу по охране объектов культурного наследия.



Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, Игорь Дубровин совмещал должности с 8 августа, в правительстве региона работает с 16 июня этого года.



