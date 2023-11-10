В Бурятии 80 семьям БАМовцев с начала года предоставлены субсидии на покупку нового жилья

Финансирование на эти цели составило 325 млн рублей
В Бурятии с начала года 80 семьям, проживающим на территории Байкало-Амурской магистрали, предоставлены субсидии на покупку нового жилья.
В этом году финансирование из федерального, республиканского и местных бюджетов на эти цели составило 325 млн рублей. За пять лет на переселение БАМовцев направлено 1,5 млрд. рублей, расселена 441 семья.
Семья Натальи Ищенко с 1986-го года проживала в вагончике № 133 по ул. Рабочая в Северобайкальске. В этом году женщина получила субсидию в размере 4 млн рублей. На эти средства она приобрела дом с централизованным отоплением и 12 соток земли.
- Мы с мужем приехали из Ленинграда работать на БАМ. За годы мы привыкли к Байкалу. Тут чистый воздух, чистая вода, поэтому решили остаться здесь. Мы стояли в очереди по переселению из БАМовских вагончиков. Когда это жилье признали ветхим, собрали документы. Счастливы от того, что теперь у нас есть настоящая крыша над головой. Мы благодарны государству за это, – делиться радостью Наталья Ищенко.
Субсидия на покупку жилья семье Ищенко выделена по региональной программе «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия». В эту программу женщина была включена на основании пакета документов и заявления от 1 марта 2018 года. В 2023 году в Северобайкальске было выдано 15 таких сертификатов, в Северо-Байкальском районе – 34, в Муйском– 31. Итого 80 семей обрели новое жилье взамен аварийному.
За последние пять лет правительство Бурятии неоднократно поднимало вопрос о переселении из аварийного жилья на федеральном уровне. Проводились совещания с участием Президента России Владимира Путина и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Благодаря этому на федеральном уровне был принят ряд решений.
Так, по президентскому национальному проекту «Жильё и городская среда», федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», уменьшается количество граждан, проживающих в аварийном жилье. Всего, начиная с 2011 года из аварийных домов в зоне БАМа на территории Бурятии переселено более 2 500 семей.
В Бурятии 80 семьям БАМовцев с начала года предоставлены субсидии на покупку нового жилья
Власть, Фото:
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