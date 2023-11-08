В 2024 году Бурятия отремонтирует 8 участков дорог в ДНР

Власть, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Республика продолжает восстановление инфраструктуры Старобешевского района



Бурятия продолжит восстанавливать дороги в Старобешевском районе ДНР. Об этом заявил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников во время своей рабочей поездки на новую территорию. На ремонтно-восстановительные работы республика направит 30 миллионов рублей.



Сформированы планы по восстановлению Старобешевского района ДНР на 2024 год. Зампред осмотрел состояние местных социальных объектов и дорог. Евгений Луковников отметил, что в следующем году здесь будут отремонтированы 8 участков на сумму 30 млн рублей. Как сообщает министерство транспорта РБ, на сегодняшний день, в Старобешевском районе завершился ремонт 6 участков дорог, общей протяжённостью более 4 км.



- Первый участок, который находится в районе города Комсомольское на улице Набережная и соединяет Дачи – посёлок Чкаловский, отремонтирован в этом году. Ремонт следующего участка включили в план на 2024 год. Таким образом улица Набережная полностью будет отремонтирована. Кроме того, мы осмотрели другие участки, в самом Старобешево, в посёлке Новый Свет, здесь дорожные работы будут продолжены. Отмечу, что, выбирая участки и социальные объекты к ремонту мы ориентируемся на мнение людей, анализируем жалобы и обращения. Затем включаем в программу по восстановлению социальных объектов и объектов инфраструктуры в Старобешевском районе. К сожалению, у нас нет возможности вложить сюда большие суммы, однако нам помогает федеральный бюджет, - отметил Евгений Луковников.



Ремонтируют дороги в основном местные подрядные организации.



- На следующий год отремонтируем несколько участков в Старобешевском районе, а также завершим работы в городе Комсомольское, по улице Набережная. В этом году на этом участке был дан старт, отремонтирована дорога к мемориалу, на следующий год мы продолжим. Будет полностью произведена замена бордюрного камня, уложен двухслойный асфальт, обустроена будет тротуарная зона, - отметил Сергей Волковский, главный инженер подрядной организации.



Напомним, Бурятия взяла шефство над Старобешевский районом по восстановлению инфраструктуры в 2022 году.



