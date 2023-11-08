Структуру возглавил полковник Владимир Матвеев
7 ноября в правительстве Тувы прошла рабочая встреча главы республики Владислава Ховалыга с вновь назначенным руководителем пограничного управления ФСБ России по региону Владимиром Матвеевым. Стороны обсудили ключевые вопросы взаимодействия на тувинском участке российско-монгольской государственной границы, который составляет почти 1400 километров.
Собеседники обсудили ход реконструкции пункта пропуска «Хандагайты», а также модернизацию аэропортового хозяйства города Кызыл, которая близится к завершению. Сторонами было отмечено, что международный статус воздушного и автомобильного пунктов пропуска придаст новый импульс социально-экономическому развитию Тувы, а создание трансграничных коридоров откроет новые возможности для других сибирских регионов. Также был затронут вопрос контроля за выпасом скота в приграничных территориях.
- Владислав Ховалыг выразил благодарность полковнику Дмитрию Боброву, до настоящего времени руководившему управлением, за значительный вклад в развитие погранслужбы Тувы, - сообщает официальный портал Республики Тыва.
В Туве сменился руководитель местного пограничного управления ФСБ
Власть, Фото:
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