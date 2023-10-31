На севере Бурятии запретили выезд на лёд

В Муйском районе машинам разрешат ездить по льду после 20 декабря



В Муйском районе Бурятии установили запрет на выезд автотранспорта на лёд. Соответствующее постановление подписано вчера, 30 октября.



В документе говорится, что во время становления и активного таяния льда на реках и озёрах района запрещается выезд автотранспорта на лёд в период с 1 ноября по 20 декабря этого года и с 17 апреля по 30 мая 2024 года.

