В Муйском районе машинам разрешат ездить по льду после 20 декабря
В Муйском районе Бурятии установили запрет на выезд автотранспорта на лёд. Соответствующее постановление подписано вчера, 30 октября.
В документе говорится, что во время становления и активного таяния льда на реках и озёрах района запрещается выезд автотранспорта на лёд в период с 1 ноября по 20 декабря этого года и с 17 апреля по 30 мая 2024 года.
На севере Бурятии запретили выезд на лёд
Власть, Фото:
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