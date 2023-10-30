Мэр Улан-Удэ: «Более тысячи организаций приняли участие в уборке города»

28 октября в Улан-Удэ прошёл общегородской субботник, который завершил месячник чистоты. Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков вместе с сотрудниками администрации, министерств, депутатами горсовета и Народного Хурала РБ принял участие в уборке территории у мемориала Победы в Советском районе.- Хорошая традиция – проводить месячники чистоты весной, когда надо наводить порядок после зимы и осенью, когда мы, наоборот, готовимся к зиме. Из-за того, что эта осень была продолжительной, тёплой и листва долго не опадала, мы были вынуждены продлевать месячник чистоты. За это время более тысячи организаций приняли участие в уборке нашего города, нашего общего дома. 27 тысяч человек вышли на подготовку города к зиме. Большое спасибо каждому, кто принял участие в месячнике! Кто не пожалел своего времени и сил на то, чтобы наш город стал чище, - поблагодарил горожан Игорь Шутенков.Место для субботника у мемориала Победы было выбрано не случайно. В этом году эта территория участвовала в рейтинговом голосовании и благодаря активности горожан попала в план благоустройства на 2024-2025 годы. В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» здесь обустроят настоящий парк.- Наши разработчики вместе с экспертами проекта «Городские практики» поработали и предложили интересную концепцию парка. И уже в следующем году начнётся его благоустройство. Мы снесём здесь старую школу, убираем недостроенное здание. По проекту здесь будут смотровая площадка «Парящий мост», амфитеатр, пруд, детские площадки, прогулочные и тихие зоны. И, конечно, мы понимаем, что, в первую очередь, это мемориальный комплекс, место памяти. Поэтому с левой стороны от мемориала предложили установить стелу в честь присвоения нашему городу звания «Город трудовой доблести». Горожане поддержали эту идею. Стела будет размещена на возвышенности и будет доминировать над другими объектами парка в память о наших горожанах, которые в годы войны своим трудом здесь в тылу помогали фронту и, конечно, выхаживали наших бойцов, - сказал Игорь Шутенков.В месячнике чистоты приняли участие свыше тысячи организаций – это 27 тысяч человек. За этот период в городе ликвидировано 12 несанкционированных свалок. На полигон вывезено более 3 тыс. куб м мусора. В рамках акции «Город без покрышек» собрано свыше 33 тыс. кг старых автошин.В общегородском субботнике участвовали 217 организаций – это свыше 10 тысяч уланудэнцев. В этот день полигон принял 770 куб. м мусора.