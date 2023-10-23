Команда Улан-Удэнского городского совета совместно с партнёрами снова радует результатами своих идей. Основная мысль нового медиапроекта – призвать горожан сохранять бурятскую культуру и национальные традиции
В пяти роликах рассказывается о самом важном. В видео покажут национальную кухню, традиционную одежду, игры и блюда. Один ролик – одна важная составляющая бурятской культуры.
Первая история о том, как важно беречь свои семейные традиции и передавать их своим детям. В кадре видеоролика действующие лица – это отец и дочь. Депутат городского Совета Денис Егоров вместе с младшей дочерью готовят любимое многим уланудэнцам суп «Шулэн». Это история о любви родных людей и о ярких моментах, проведённых вместе.
Ко Дню бурятского языка горсовет Улан-Удэ запускает новый медиапроект
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