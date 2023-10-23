23 октября

22 октября

Популярное

Ко Дню бурятского языка горсовет Улан-Удэ запускает новый медиапроект

Ко Дню бурятского языка горсовет Улан-Удэ запускает новый медиапроект
Власть, 
Команда Улан-Удэнского городского совета совместно с партнёрами снова радует результатами своих идей. Основная мысль нового медиапроекта – призвать горожан сохранять бурятскую культуру и национальные традиции

В пяти роликах рассказывается о самом важном. В видео покажут национальную кухню, традиционную одежду, игры и блюда. Один ролик – одна важная составляющая бурятской культуры.

Первая история о том, как важно беречь свои семейные традиции и передавать их своим детям. В кадре видеоролика действующие лица – это отец и дочь. Депутат городского Совета Денис Егоров вместе с младшей дочерью готовят любимое многим уланудэнцам суп «Шулэн». Это история о любви родных людей и о ярких моментах, проведённых вместе.

ГорсоветУУ Улан-Удэ бурятский язык национальная культура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Прокурор Бурятии взял на контроль достройку последнего проблемного долгостроя
Прокурор Бурятии взял на контроль достройку последнего проблемного долгостроя
Власть, 23.10.2023
Застройщику указали на необходимость своевременного завершения работ
Глава Бурятии предложил отправить экс-посла Израиля на принудительное лечение
Глава Бурятии предложил отправить экс-посла Израиля на принудительное лечение
Власть, 23.10.2023
Алексей Цыденов назвал Мильмана «больным человеком»

В Бурятии обсудили вопрос бесконтрольного выпаса скота
В Бурятии обсудили вопрос бесконтрольного выпаса скота
Власть, 21.10.2023
Глава республики встретился с руководителем управления Россельхознадзора
Территорию Иркутска-2 собираются развивать комплексно
Территорию Иркутска-2 собираются развивать комплексно
Власть, 20.10.2023
В районе решают вопросы с транспортной доступностью и строительством жилья
В Туве утверждён День камнерезов
В Туве утверждён День камнерезов
Власть, 19.10.2023
Его будут отмечать 19 сентября
В Иркутской области военнослужащим могут дать бесплатную землю
В Иркутской области военнослужащим могут дать бесплатную землю
Власть, 19.10.2023
В регионе предложено расширить категории граждан на получение земельных участков в собственность бесплатно
В Улан-Удэ сохранены межмуниципальные «дачные» маршруты
В Улан-Удэ сохранены межмуниципальные «дачные» маршруты
Власть, 18.10.2023
Это касается маршрутов №22, №32, №39, №122, №122к и №131

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^