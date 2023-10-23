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Бурятию признали одним из лидеров в цифровой трансформации спорта

Бурятию признали одним из лидеров в цифровой трансформации спорта
Власть,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
На международном форуме названы итоги всероссийского конкурса

Награду за цифровую трансформацию спорта получила Бурятия. Её вручили 21 октября на XI международном форуме «Россия — спортивная держава».

- Наш регион признан одним из трёх лучших региональных органов управления физической культурой и спортом среди регионов с количеством спортсменов от 17000 до 49999 человек, - поделился министр спорта и молодёжной политики республики Иван Козырев. - Мы одни из первых в стране завершили процесс цифровой трансформации.

Итоги подведены в рамках III всероссийского конкурса в области цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта «Цифровая трансформация российского спорта — 2023» в номинации «Лучший региональный орган управления физической культурой и спортом».

В сезоне этого года организационный комитет конкурса получил более 560 заявок от участников из 65 регионов страны. Победители определялись конкурсной комиссией на основании комплексной аналитики работы региона, которая включала в себя оценку работы всех спортивных организаций, работу тренеров и региональных спортивных федераций.

Бурятия спорт конкурс форум

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