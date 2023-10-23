Бурятию признали одним из лидеров в цифровой трансформации спорта

Власть, Фото: пресс-служба минспорта РБ

На международном форуме названы итоги всероссийского конкурса



Награду за цифровую трансформацию спорта получила Бурятия. Её вручили 21 октября на XI международном форуме «Россия — спортивная держава».



- Наш регион признан одним из трёх лучших региональных органов управления физической культурой и спортом среди регионов с количеством спортсменов от 17000 до 49999 человек, - поделился министр спорта и молодёжной политики республики Иван Козырев. - Мы одни из первых в стране завершили процесс цифровой трансформации.



Итоги подведены в рамках III всероссийского конкурса в области цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта «Цифровая трансформация российского спорта — 2023» в номинации «Лучший региональный орган управления физической культурой и спортом».



В сезоне этого года организационный комитет конкурса получил более 560 заявок от участников из 65 регионов страны. Победители определялись конкурсной комиссией на основании комплексной аналитики работы региона, которая включала в себя оценку работы всех спортивных организаций, работу тренеров и региональных спортивных федераций.



