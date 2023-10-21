В Бурятии обсудили вопрос бесконтрольного выпаса скота

Власть, Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Глава республики встретился с руководителем управления Россельхознадзора



Состоялась встреча главы Бурятии Алексея Цыденова и руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия Андрея Павлова. Они обсудили вопросы бесконтрольного выпаса скота, наличия в хозяйствах убойных пунктов и оборудованных мест утилизации биологических отходов.



Стороны наметили конструктивные пути взаимодействия надзорного ведомства с агропромышленным комплексом республики, правоохранительными органами и министерствами, курирующими сельскохозяйственную и социальную сферы.



- Намечены направления работы на территории республики в 2023 году в сфере ветеринарной и фитосанитарной безопасности, ликвидации свалок и вовлечения заброшенных земель в сельхозоборот, - сообщили в пресс-службе республиканского правительства.



С начала года управлением: выявлено 19 свалок на землях сельхозназначения на площади более 22 га; ликвидировано 10 свалок на площади более 3 га; вовлечено в оборот около 1,7 тыс. га земель сельхозназначения.



Кроме того, проведены обучающие семинары в восьми районах республики для органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль.

