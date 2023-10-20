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В Забайкалье назначили министра планирования и развития

В Забайкалье назначили министра планирования и развития
Власть,  Фото:личный архив Альбины Корешковой
Им стала Альбина Корешкова

Министром по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края назначена Альбина Корешкова. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Осипов.

К исполнению обязанностей руководителя министерства планирования Забайкалья Альбина Корешкова приступит с 20 октября.

Ранее Альбина Корешкова работала первым заместителем министра сельского хозяйства региона с 17 июля 2019 года. Она окончила в 1997 году Байкальский государственный университет экономики и права по специальности «экономист». Начала свою трудовую деятельность в 1993 году в должности государственного налогового инспектора министерства РФ по налогам и сборам. Затем она работала на различных постах в органах муниципальной и исполнительной власти. До назначения на пост заместителя министра сельского хозяйства региона Корешкова возглавляла управление экономики и имущества администрации Читинского района. Общий стаж государственной гражданской службы и работы по специальности превышает 25 лет, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Забайкальский край назначение министерство

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