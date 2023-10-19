В Туве утверждён День камнерезов

Власть, Фото: пресс-служба минкультуры РТ

Его будут отмечать 19 сентября



18 октября в Верховном хурале Тувы состоялось второе очередное заседание девятой сессии. Парламентарии единогласно поддержали законопроект «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Тыва «О праздничных днях Республики Тыва». Так, народные избранники утвердили День камнерезов на 19 сентября.



По мнению разработчиков проекта закона, учреждение Дня камнереза позволит уделить особое внимание сохранению, изучению и поддержке национальной культуры камнерезного творчества в республике и увеличить количество объектов культурного камнерезного наследия. Кроме этого, государственной поддержки требуют вопросы сбыта камнерезной продукции из агальматолита в рамках развития туристической индустрии в Туве.



- Актуальность данной законодательной инициативы обусловлена следующими факторами. В настоящее время, богатое наследие тувинской этнической культуры – камнерезное творчество, нуждается в усилении государственной поддержки, охватывающей систему дополнительного образования, в рамках которой в республике готовятся мастера-камнерезы, а также помощи сообществу мастеров-камнерезов, в виде укрепления системы взаимодействия общественных объединений мастеров-камнерезов с органами власти республики различных уровней и общественностью, В течение последних лет в республике наблюдается тенденция уменьшения количества педагогов-камнерезов, и соответственно снижение количества детей обучаемых камнерезному искусству, что связано с отсутствием мер особой поддержки наставников, включающей создание комфортных условий для педагогической деятельности, - заявили в министерстве культуры Тувы.



