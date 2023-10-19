В Иркутской области военнослужащим могут дать бесплатную землю

В регионе предложено расширить категории граждан на получение земельных участков в собственность бесплатно



В Иркутской области планируют добавить военнослужащих и их семьи в категории граждан, имеющих право на получение земельных участков в собственность бесплатно. В первом чтении изменения в закон «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» рассмотрели на 3-й сессии законодательного собрания региона. Работа над документом продолжится во втором чтении.



Законопроект предусматривает предоставление земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населённого пункта военнослужащим, лицам, заключившим контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооружённые Силы Российской Федерации, и лицам, проходящим (проходившим) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальные звания полиции, удостоенным звания Героя Российской Федерации или награждённым орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющимся ветеранами боевых действий, которые на день завершения своего участия в специальной военной операции были зарегистрированы по месту жительства либо по месту пребывания (при отсутствии регистрации по месту жительства) на территории Иркутской области, а также членам семьи военнослужащих, погибших (умерших) вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных ими в ходе участия в специальной военной операции.



– В регионе оказывается уже 37 различных мер поддержки, перечень постоянно добавляется. Кроме того, в отдельных муниципалитетах установлены дополнительные меры поддержки, – пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



