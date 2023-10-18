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В Иркутской области появится первый муниципальный округ

В Иркутской области появится первый муниципальный округ
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Его образуют в январе 2024 года

Муниципальные образования Чунского района с 1 января 2024 года будут преобразованы в единый муниципальный округ с административным центром в посёлке Чунский. В состав округа войдут восемь сельских и три городских поселения, а также наделённое статусом муниципального района Чунское районное муниципальное образование. На 3-й сессии законодательного собрания соответствующий законопроект был одобрен в первом чтении.

Мэр Чунского района Николай Хрычов рассказал, что инициатива о преобразовании муниципальных образований Чунского района оформлена решением Чунской районной думы от 26 апреля 2023 года. Во всех поселениях района Иркутской области, а также в Чунском районном муниципальном образовании с 25 мая по 15 июня проведены публичные слушания. На заседаниях дум всех поселений, образованных на территории Чунского района, и думы Чунского районного муниципального образования, приняты решения о выражении представительными органами муниципальных образований согласия населения на объединение муниципальных образований, создание вновь образованного муниципального образования – Чунского муниципального округа Иркутской области.

– Мы предложили новую формулу, которая даст территории дополнительные преференции для развития. В частности, среди плюсов, которые может получить муниципальный округ, - повышенные отчисления от ряда налогов и более широкие возможности для получения областных субсидий. Это первый подобный опыт в Иркутской области. Надеюсь, эти преобразования дадут дополнительный толчок развитию территории, - прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Согласно законопроекту, объединение осуществляется без изменения границ иных муниципальных образований. Создание вновь образованного Чунского муниципального округа не влечёт за собой изменение статуса населённых пунктов, входящих в состав преобразуемых муниципальных образований, а также изменение или прекращение предоставления мер социальной поддержки, установленных действующим законодательством для отдельных категорий граждан.

В то же время в связи с образованием округа полномочия представительных органов и глав муниципальных образований будут досрочно прекращены. При этом проектом закона предусмотрено осуществление органами местного самоуправления преобразуемых муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения до формирования органов местного самоуправления вновь образованного муниципального округа. В соответствии с действующим законодательством выборы в органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования должны пройти не позднее, чем через год со дня его создания. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Иркутская область

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