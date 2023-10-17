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В лесничествах Иркутской области закончился пожароопасный сезон

В лесничествах Иркутской области закончился пожароопасный сезон
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
До 16 октября он действовал в четырёх лесничествах

Пожароопасный сезон (ПОС) этого года окончен 16 октября во всех лесничествах Иркутской области. Об этом было объявлено на заседании оперативного штаба. В нём приняли представители правительства региона, министерства лесного комплекса области, ГУ МЧС России по Иркутской области и службы Гостехнадзора.

Напомним, что пожароопасный сезон был открыт в области с 6 апреля, на севере региона – с 29 мая. Поэтапно он был окончен в 33 лесничествах, начиная с 12 сентября. До 16 октября ПОС действовал в четырёх лесничествах: Баяндаевском, Иркутском, Усольском и Усть-Ордынском.

Как доложил директор Иркутской базы авиационной и наземной охраны лесов Анатолий Сучков, налёт воздушных судов на мониторинге лесопожарной обстановки составил в текущем году 4 296 часов, на тушении лесных пожаров – 688 часов 35 минут.

– Для улучшения результатов в следующем году будем ещё усиливать подготовку. Например, будет увеличено финансирование из областного бюджета на тушение лесных пожаров, а также федеральное финансирование на закупку техники по нацпроекту «Экология», – отметил первый заместитель губернатора Роман Колесов.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, в следующем году до 1 апреля в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта планируется закупить 40 единиц лесопожарной техники. Кроме того, подготовлен план капитального ремонта имеющейся техники. К началу следующего пожароопасного сезона будет отремонтировано 42 единицы, ориентировочная стоимость этих работ составит 25 млн рублей. Ещё 50 млн рублей будет направлено на восстановление восьми единиц техники. С учётом закупок и ремонтных работ планируется доукомплектовать лесопожарные формирования техникой до 100%.

Составлен список из 31 человека, которые в конце января следующего года пройдут курсы парашютистов-пожарных. Четыре человека будут направлены в авиационный учебный центр «Авиалесоохраны» в подмосковном городе Пушкино для прохождения курсов лётчиков-наблюдателей. Обучение и тренировки традиционно будут проводиться и среди наземных лесопожарных формирований.

Иркутская область пожароопасный период лесничество

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