Мэр Улан-Удэ проверил ход ремонтных работ на одной из главных городских магистралей

Власть, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Игорь Шутенков: «Мы открываем зелёную улицу для машин»



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проинспектировал ход ремонта на дороге по проспекту 50-летия Октября. Основная часть работ на объекте почти выполнена, из новшеств – перенесены два пешеходных перехода, обустроена третья полоса для общественного транспорта. Завершат ремонт дороги в следующем году.



Ремонт объекта протяжённостью 1,17 км ведётся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».



- Идёт к завершению первый этап ремонта дороги по 50-летию Октября. Мы перенесли два пешеходных перехода: рядом со школой №40 и на пересечении с ул. Чертенкова. Сделано это для безопасности и удобства и автомобилистов, и пешеходов в первую очередь. Понятно, что где-то лучше для пешеходов, где-то для автомобилистов. Учесть интересы сразу всех не всегда получается. К примеру, пешеходный переход на Бурэнерго. Люди привыкли сразу выйти из трамвая и перейти дорогу, из-за этой вереницы людей у нас здесь создавалась пробка. Ставим светофор, переносим немного переход. Да, вначале будет неудобно, но мы все привыкнем. Зато мы открываем зелёную улицу для машин. Вниз до Элеватора будет полноценная полоса движения для общественного транспорта. В ближайшее время нанесут разметку. Надеемся, что нам удастся здесь разгрузить дорогу, увеличить скорость прохождения этого участка для автомобилистов, - рассказал Игорь Шутенков.



В этом году работы ведутся на нечётной стороне дороги: заменены бордюрные камни, выполнено устройство асфальтового покрытия. Сейчас дорожники приступили к обустройству тротуаров и замене дорожных знаков.



- Идём пока в графике. У нас были нeкoтopыe пpoблeмы нa нaчaльнoм этaпe c проектной, технической документацией, нo ceйчac все эти пpoблeмы peшeны. Mы пpoдoлжaeм в прежнем, нopмaльнoм режиме, - сказал Дмитрий Бальбуров, заместитель руководителя подрядной организации ООО «Байкалагропром», которая делает эту дорогу.



В прошлом году была изменена схема движения на площади Комсомольской, выставлены блоки. Схема доказала свою эффективность, поэтому в рамках ремонта проспекта 50-летия Октября временные блоки были заменены на делиниаторы.



Вместе с тем, в ходе осмотра у мэра возник ряд замечаний относительно укладки тротуарной плитки, регулировки высотного положения канализационных решёток, из-за неровной укладки асфальтового покрытия и установки бордюрных камней.



- Замечания рабочие, которые надо устранять здесь и сейчас. Но, хорошо, что у нас подрядчик наш, местный, надёжный, вменяемый и все наши претензии сразу принимает к исполнению, - отметил Игорь Шутенков.



Все замечания подрядчик пообещал устранить в кратчайшие сроки. Первый этап ремонта дороги планируют завершить к середине ноября.



- Чётную сторону этой дороги будем делать в следующем году, тогда же завершим все тротуары. Заодно на площади Комсомольской планируем поменять шпалы и трамвайные пути. На Элеваторе расширить остановку для пассажиров трамвая, - поделился планами Игорь Шутенков.



В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновляли 23 участка общей протяжённостью 25 км во всех районах города: в Железнодорожном - 12, в Октябрьском - 8, в Советском - 3.



В общей сложности с 2017 года в столице Бурятии обновлено 153 км дорог. Проект «Безопасные качественные дороги» продлится до 2030 года, его цель – привести в нормативное состояние 80% дорог.



