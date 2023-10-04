Назначен главврач Курумканской ЦРБ





2 октября 2023 года после процедуры конкурсного отбора назначена на должность главного врача ГБУЗ «Курумканская центральная республиканская больница» Виктория Мунхоева. Об этом сообщила зампред правительства Бурятии – министр здравоохранения Евгения Лудупова.Виктория Батожаргаловна квалифицированный врач, опытный организатор, в 2004 году окончила Иркутский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», в 2005 году - интернатуру по специальности «Терапия». Имеет профессиональную переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».Стаж работы 24 года, из них 10 лет и 10 месяцев на руководящих должностях.Свой трудовой путь начала санитаркой клинического отделения травмы Иркутского института травматологии и ортопедии НЦРВХ ВСНЦ СО РАМН, г. Иркутск. С 2004 года работала врачом-интерном в ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет», г. Улан-Удэ. С 2005 года - врач-терапевт терапевтического отделения, НУЗ «Отделенческая больница на ст. Улан-Удэ ОАО «РЖД» В 2006 году - врач выездной бригады МУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г. Улан-Удэ. С 2007 года работала в Курумканском районе врачом-терапевтом, начиная с 2013 года до 2018 работала в должности заместителя главного врача по клинико-экспертной работе.С 2018 года до назначения главным врачом - в должности заместителя главного врача по медицинской части ГБУЗ «Курумканская центральная районная больница»За годы работы проявила себя как ответственный и квалифицированный руководитель, пользующийся уважением своих коллег.- Пожелаем Виктории Батожаргаловне плодотворной работы на своём профессиональном пути в должности главного врача! Впереди много работы на благо сохранения здоровья жителей Курумканского района! – написала Евгения Лудупова в своём телеграм-канале.