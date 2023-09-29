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В Иркутске компенсируют часть расходов на захоронение погибших на СВО

В Иркутске компенсируют часть расходов на захоронение погибших на СВО
Власть,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Средства выделяются на основании заявления близкого родственника

На 54-м очередном заседании Думы Иркутска рассмотрели вопрос о дополнительной мере социальной поддержки семьям погибших участников специальной военной операции. Администрация города будет компенсировать расходы на изготовление и установку надгробия бойцу.

– Помощь оказывается одинаково всем: мобилизованным, добровольцам и контрактникам. Денежная сумма выделяется на основании заявления близкого родственника, если с периода монтажа памятника прошло не больше 18 месяцев. Необходимо соблюсти ряд условий. Сейчас на муниципальных кладбищах захоронено 43 человека, – сказала заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре Татьяна Эдельман.

Получить выплату могут семьи тех участников СВО, которые проживали в Иркутске до призыва на службу и погибли при исполнении воинского долга или от полученных ран. Захоронение должно быть проведено на Александровском, Маратовском, Ново-Ленинском или Батарейном кладбищах.

Возмещение расходов предусмотрено на изготовление и монтаж надгробия, подсыпку могилы камнем, устройство бетонного основания, облицовку керамогранитной плиткой, гравировку портрета, нанесение надписей, рисунков и символов.

- Размер компенсации не может быть больше фактической стоимости выполненных работ, а также выше норм, установленных постановлением правительства Российской Федерации от 6 мая 1994 года № 460 «О нормах расходов денежных средств на погребение погибших (умерших) военнослужащих, а также на изготовление и установку намогильных сооружений (надгробий)», - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Иркутск СВО

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