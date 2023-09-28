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В Забайкалье определили спикера и вице-спикеров регионального парламента

В Забайкалье определили спикера и вице-спикеров регионального парламента
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Председателем парламента стал Юрий Кон

На первом заседании нового созыва законодательного собрания Забайкальского края 27 сентября тайным голосованием депутаты единогласно выбрали председателем парламента Юрия Кона, который возглавлял предыдущий состав. Кроме того, определили первого зампредседателя – им стал Сокто Мажиев, и двух вице-спикеров: Дмитрия Виноградского и Александра Сапожникова.

- Губернатор сегодня сказал, что нам оказано огромное доверие, нам остаётся решать задачи, чтобы жизнь в Забайкальском крае улучшалась. Депутатский состав обновился в четвёртом созыве на 67-68%. Это и хорошо – в заксобрание пришли новые депутаты с новыми идеями, - подчеркнул избранный спикер Юрий Кон.

Первый зампредседателя парламента Сокто Мажиев отметил, что в первую очередь важно наладить взаимодействие между депутатами. По словам Дмитрия Виноградского, избранные депутаты должны оправдать ожидания забайкальцев. А бывший сити-менеджер Читы, военный пенсионер Александр Сапожников отметил, что одним из приоритетов работы парламента будет защита интересов участников СВО и их семей, сообщил Забайкальский центр социально значимой информации.
Забайкальский край парламент

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