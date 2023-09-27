Спортивный марафон «Сила России» собрал более 110 тысяч участников

«Единая Россия» в ходе видеоконференции с региональными отделениями партии подвела итоги летнего всероссийского спортивного марафона «Сила России». Он собрал более 110 тысяч участников по всей стране. В феврале партия организует зимний этап спортивного марафона



В рамках летнего этапа марафона с июня по август «Единая Россия» провела более шести тысяч открытых тренировок с участием известных спортсменов. Спортивные мероприятия прошли на 3,5 тысячи площадок с привлечением более тысячи НКО. Об этом пишет rostovgazeta.



- Вместе со Всероссийским обществом инвалидов, Всероссийским обществом глухих и Всероссийским обществом слепых провели Неделю инклюзивного спорта. Это свыше восьми тысяч участников и 600 тренировок, — сообщила председатель центрального совета сторонников «Единой России», зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. По её словам, акцент марафона был сделан на работе в военных городках, с семьями бойцов СВО. Все тренировки имели большой успех. А финальное мероприятие ко Дню физкультурника собрало более девяти тысяч человек.



Занко также добавила, что в категорию абсолютных лидеров по числу площадок и масштабу тренировок вышли Московская и Свердловская области, Санкт-Петербург.



Как рассказал многократный чемпион Олимпийских игр, мира и Европы, 13-кратный чемпион СССР и России сенатор Александр Карелин, тренировки марафона были доступны для всех желающих.



Участникам удалось поговорить с известными атлетами, получить их автографы и пожелания. Занятия проводились под руководством двукратного победителя Олимпийских игр Виктора Маркина, трёхкратного сурдочемпиона мира, дважды призёра Сурдлимпиады Данила Иванова, 98-кратного рекордсмена по плаванию в ластах Сергея Ахапова, олимпийских чемпионов Александра Тихонова, Владислава Третьяка, Владимира Бармашова и многих других.



Спортивные мероприятия проводились и в новых регионах. По их итогам 40 юных жителей Шахтерска побывали на тренировках в Московской области, сообщает сайт партии er.ru.



Как сообщил депутат Мособлдумы олимпийский чемпион Александр Легков, работа с детьми будет продолжена, в частности, в Шахтёрске предлагается организовать мастер-классы по биатлону и хоккею.



- Мы рады, что Республика Бурятия приняла участие во всероссийском марафоне «Сила России». Спорт – это норма жизни, здоровое будущее поколение, это звучит в словах «Сила России». В республике было открыто 16 площадок, где проходили спортивные мероприятия: спартакиады, соревнования по борьбе «Бүхэ барилдаан», стрельба из национального лука, гиревой спорт, шахматы «Шатар», разбивание хребтовой кости «hээр шаалган («Сээр хухалха»)», бурятская традиционная игра в кости «Шагай наадан», соревнование «Тэбэг» (Зоска), волейбол, лёгкая атлетика, перетягивание каната, мини-футбол. Всего в Бурятии прошло 14 мероприятий, в которых приняли участие более 4000 человек. Это с учётом того, что большинство мероприятий проходило для всех желающих, то есть не требовалось регистрации. Считаю, что такой проект необходимо продолжать, чтобы каждый житель республики мог бесплатно заниматься спортом, - отметил председатель Бурятского регионального совета сторонников Баир Цыренов.

