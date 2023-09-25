В Бурятии оштрафовали председателя финансово-экономического комитета

Его привлекли к ответственности за нарушения законодательства о противодействии коррупции



В Еравнинском районе Бурятии председателя финансово-экономического комитета районной администрации оштрафовали за принятого на работу бывшего сотрудника отделения федерального казначейства. Дело не в самом работнике, а в том, что после трудоустройства был нарушен федеральный закон «О противодействии коррупции». Нынешний работодатель обязан в 10-дневный срок связаться с предыдущим работодателем и сообщить о факте трудоустройства бывшего госслужащего. Этого сделано не было.



- Установлено, что в сентябре 2022 в учреждение принят на работу бывший государственный служащий отделения федерального казначейства. В нарушение федерального закона работодатель уведомление об его трудоустройстве по прежнему месту работы не направил, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Председатель финансово-экономического комитета привлечён к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего». Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.

