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Мошенники взломали телефон зампреда правительства Бурятии

Мошенники взломали телефон зампреда правительства Бурятии
Власть, 
Теперь он «просит» в долг у жителей республики

Мошенники взломали телефон зампреда правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгения Луковникова. Преступники рассылают через мессенджеры сообщения от его имени с просьбой занять деньги.

Текст таких сообщений весьма незатейлив и даже по стилю совсем не похож на, что написал бы член правительства Бурятии коллегам. Один из пользователей, получивших такую просьбу, поделился сообщением с «Байкал-Dailу»:

«Привет. Могу попросить одолжить до завтра 29 200? Сбер заблокировал карту с деньгами, а мне надо платёж на расчётный счёт сейчас провести. Я утром еду за новой картой в банк и смогу вернуть сразу».



В своём телеграм-канале Евгений Луковников в полночь предупредил, что эти сообщения рассылает не он, и попросил не отправлять никому деньги.

- Уважаемые друзья, мой телефон взломали, прошу денежные средства не переводить!!! – написал Евгений Луковников.

Как сообщал «Байкал-Daily», с начала года жертвами интернет-мошенников в Бурятии стали более 1,7 тыс человек. Причинённый им ущерб составил 446 млн рублей. 
мошенничество правительство Бурятии

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