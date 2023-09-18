







В своём телеграм-канале Евгений Луковников в полночь предупредил, что эти сообщения рассылает не он, и попросил не отправлять никому деньги.



- Уважаемые друзья, мой телефон взломали, прошу денежные средства не переводить!!! – написал Евгений Луковников.



Как сообщал «Байкал-Daily», с начала года жертвами интернет-мошенников в Бурятии

В своём телеграм-канале Евгений Луковников в полночь предупредил, что эти сообщения рассылает не он, и попросил не отправлять никому деньги.- Уважаемые друзья, мой телефон взломали, прошу денежные средства не переводить!!! – написал Евгений Луковников.Как сообщал «Байкал-Daily», с начала года жертвами интернет-мошенников в Бурятии стали более 1,7 тыс человек . Причинённый им ущерб составил 446 млн рублей.

Мошенники взломали телефон зампреда правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгения Луковникова. Преступники рассылают через мессенджеры сообщения от его имени с просьбой занять деньги.Текст таких сообщений весьма незатейлив и даже по стилю совсем не похож на, что написал бы член правительства Бурятии коллегам. Один из пользователей, получивших такую просьбу, поделился сообщением с «Байкал-Dailу»:«Привет. Могу попросить одолжить до завтра 29 200? Сбер заблокировал карту с деньгами, а мне надо платёж на расчётный счёт сейчас провести. Я утром еду за новой картой в банк и смогу вернуть сразу».