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Прокуратуре Бурятии исполнилось 100 лет

Прокуратуре Бурятии исполнилось 100 лет
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Коллег поздравил и.о. прокурора республики

Сегодня прокуратура Бурятии отмечает вековой юбилей.

- За эти годы пройден немалый путь – пережиты трудности становления надзорного ведомства, трагические годы Великой Отечественной войны и послевоенное время, интенсивная работа в сложных условиях формирования российского государства. Несмотря ни на что, работники прокуратуры республики во все времена честно выполняли своё предназначение – служение Закону на благо России! Каждый из них вписал своё имя в историю регионального надзорного ведомства, внёс вклад в укрепление законности и правопорядка в республике, - говорится в поздравлении и.о. прокурора Бурятии Михаила Филичева.

Он поблагодарил ветеранов надзорного органа, а коллегам и их семьям пожелал счастья, добра и благополучия.

прокуратура юбилей

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