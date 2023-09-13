Дело замминистра соцзащиты Забайкалья о превышении полномочий ушло в суд

Речь идёт о деньгах на покупку жилья для сирот



В Центральный районный суд Читы передали уголовное дело заместителя министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края Елены Нижегородцевой, обвиняемой в превышении должностных полномочий.



По данным следствия, в 2021 году Забайкальский край получил из федерального бюджета субсидию в размере 680 млн рублей на покупку жилья для детей-сирот. Были заключены госконтракты на строительство и приобретение жилья. К декабрю освоили свыше 500 млн рублей.



Следствие установило, что во второй декаде декабря 2021 года замминистра незаконно поручила подчинённым подготовить в адрес федеральных министерств письмо с просьбой уменьшить выделенную сумму на 177 млн рублей, а затем подписать соглашение.



- В результате неправомерных действий обвиняемой сумма бюджетного субсидирования для приобретения жилья для детей-сирот в Забайкальском крае была уменьшена на указанную сумму. Это сделало невозможным в дальнейшем оплату исполненных государственных контрактов, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.



Следствием установлено, что на эту сумму в 2021 году можно было приобрести как минимум 24 квартиры для сирот.



