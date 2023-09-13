Речь идёт о деньгах на покупку жилья для сирот
В Центральный районный суд Читы передали уголовное дело заместителя министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края Елены Нижегородцевой, обвиняемой в превышении должностных полномочий.
По данным следствия, в 2021 году Забайкальский край получил из федерального бюджета субсидию в размере 680 млн рублей на покупку жилья для детей-сирот. Были заключены госконтракты на строительство и приобретение жилья. К декабрю освоили свыше 500 млн рублей.
Следствие установило, что во второй декаде декабря 2021 года замминистра незаконно поручила подчинённым подготовить в адрес федеральных министерств письмо с просьбой уменьшить выделенную сумму на 177 млн рублей, а затем подписать соглашение.
- В результате неправомерных действий обвиняемой сумма бюджетного субсидирования для приобретения жилья для детей-сирот в Забайкальском крае была уменьшена на указанную сумму. Это сделало невозможным в дальнейшем оплату исполненных государственных контрактов, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
Следствием установлено, что на эту сумму в 2021 году можно было приобрести как минимум 24 квартиры для сирот.
Дело замминистра соцзащиты Забайкалья о превышении полномочий ушло в суд
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 13.09.2023
Речь идёт о деньгах на покупку жилья для сирот
Власть, 12.09.2023
Ранее он трудился в централизованной бухгалтерии министерства
Власть, 12.09.2023
Привился весь коллектив управления Роспотребнадзора
Документ будет действовать в течение пяти лет
Для посетителей из Китая могут ввести безвизовый режим
Большинство мандатов там досталось «единороссам»
Многие обращения жителей республики «не дотянули» до нарушений
Большинство голосов избирателей получили представители правящей партии
Нужный порог пока не преодолевает одна партия из пяти
Обработано 80% бюллетеней
Чимит Бальжинимаев пришёл на избирательный участок в национальном костюме
После этого Алексей Цыденов обратился к избирателям
В месте дислокации 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады прошёл митинг в честь Дня танкиста
Избирательные участки открылись в 8:00
Власть, 08.09.2023
Через несколько месяцев там проведут повторный конкурс по отбору кандидатов