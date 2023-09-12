Главный санврач Бурятии привился от гриппа





Коллектив управления Роспотребнадзора во главе с главным санитарным врачом Бурятии Сергеем Ханхаревым прошёл иммунизацию против гриппа. Прививку поставили все сотрудники, заявили в ведомстве.- 11 сентября на Восточном экономическом форуме руководитель Роспотребнадзора Анна Попова официально дала всероссийский старт прививочной компании против гриппа. И мы всем коллективом привились против вируса, поскольку своевременно проведенная иммунизация позволяет предотвратить заболевание, или в случае инфицирования перенести его гораздо легче, без осложнений, - прокомментировал Сергей Ханхареев.Он призвал последовать примеру всех жителей Бурятии. Ханхареев отметил, что используемые вакцины российского производства, а их безопасность и эффективность гарантированы. Прививку необходимо сделать заранее перед подъёмом заболеваемости, чтобы к началу эпидсезона успели выработаться антитела.На сегодняшний день в республике против гриппа привито 39 841 человек, из них 9 646 детей. Прививку можно поставить в поликлинике по месту жительства.