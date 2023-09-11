В Забайкальске хотят создать туристический парк

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Для посетителей из Китая могут ввести безвизовый режим



На Восточном экономическом форуме обсудили создание туристического парка в приграничном посёлке Забайкальск. Участие в дискуссии приняли глава Забайкальского края Александр Осипов и генеральный директор, член совета директоров дочерней организации государственной корпорации развития ВЭБ.РФ - «ВЭБ Инжиниринг» Владимир Новиков.



Это будет музейно-выставочный парк «Россия и Китай в современном мире», включающий экспозицию истории и достижений российско-китайского сотрудничества. Участие в проекте примет и корпорация развития Забайкальского края.



- Мы должны создать туристический объект, который смогут посещать российские и китайские туристы. Если мы говорим о стрелковом парке, это должно быть доступное и в тоже время удобное место. Мы должны предложить такой вид развлечения, ради которого к нам поедут, - подчеркнул губернатор.



На встрече обсудили вопросы развития гостиничной и торговой инфраструктуры на приграничной территории, а также создания безвизового режима для посещения туристического парка с отдельными таможенными постами. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.



