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В Забайкальске хотят создать туристический парк

В Забайкальске хотят создать туристический парк
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Для посетителей из Китая могут ввести безвизовый режим

На Восточном экономическом форуме обсудили создание туристического парка в приграничном посёлке Забайкальск. Участие в дискуссии приняли глава Забайкальского края Александр Осипов и генеральный директор, член совета директоров дочерней организации государственной корпорации развития ВЭБ.РФ - «ВЭБ Инжиниринг» Владимир Новиков.

Это будет музейно-выставочный парк «Россия и Китай в современном мире», включающий экспозицию истории и достижений российско-китайского сотрудничества. Участие в проекте примет и корпорация развития Забайкальского края.

- Мы должны создать туристический объект, который смогут посещать российские и китайские туристы. Если мы говорим о стрелковом парке, это должно быть доступное и в тоже время удобное место. Мы должны предложить такой вид развлечения, ради которого к нам поедут, - подчеркнул губернатор.

На встрече обсудили вопросы развития гостиничной и торговой инфраструктуры на приграничной территории, а также создания безвизового режима для посещения туристического парка с отдельными таможенными постами. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Забайкальск туризм Забайкальский край ВЭФ

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