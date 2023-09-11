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Иркутская область подписала соглашение о сотрудничестве с Кузбассом

Иркутская область подписала соглашение о сотрудничестве с Кузбассом
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Документ будет действовать в течение пяти лет

В рамках VIII Восточного экономического форума сегодня, 11 сентября, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах между правительством Иркутской области и правительством Кемеровской области – Кузбасса.

Стороны договорились осуществлять развитие торгово-экономических связей между регионами, содействовать становлению и развитию деловых контактов между субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), проводить обмен опытом по разработке и реализации государственных программ развития и поддержки МСП, а также обмениваться информацией по организации инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Соглашением также затронуты вопросы взаимодействия и укрепления связей в сфере транспорта, информационных коммуникаций, промышленности, агропромышленного комплекса, архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства городских территорий, здравоохранения, образования, науки, культуры, туризма и спорта, охраны окружающей среды, семейной и молодёжной политики, патриотического воспитания гражданского общества.

В документе обозначено развитие сотрудничества в сфере разработки, освоения и развития наукоёмких производств и технологий, наиболее перспективных направлений и совместных научных тем, имеющих практическое значение, в том числе связанных с диверсификацией промышленного производства, а также информационно-телекоммуникационными технологиями.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, регионы будут осуществлять информационный обмен в сфере имущественно-земельных отношений, архитектуры, сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, размещения и строительства объектов промышленного и гражданского назначения, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территории, дорожного хозяйства на территориях.

Отдельное внимание также уделено в соглашении работе по совершенствованию организации лечебно-профилактической и экстренной медицинской помощи населению, реализации госпрограмм по охране здоровья и профилактике заболеваний. Регионы намерены обмениваться информацией о состоянии рынка лекарственных средств, изделий медицинской техники, иной продукции медицинского назначения.

Стороны будут обмениваться опытом организации и проведения межрегиональных и международных выставок и ярмарок товаров и услуг продовольственного и промышленного характера.

– Обозначили основные направления нашей работы с Сергеем Евгеньевичем (прим. ред – губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв). Сюда можно включить научно-образовательный кластер и все темы, которые затрагивают вопросы, связанные с продукцией с высокой добавленной стоимостью от угледобывающей компаний. Мы были в Новосибирске и видели, что НОЦ Кузбасса формирует эту повестку, интерес есть также и у нас. Думаю, следующем форуме вместе с нашим НОЦем объединим эти вопросы. У нас с Сергеем Евгеньевичем одна задача – создать условия, чтобы взаимовыгодное сотрудничество развивалось. Соглашение как раз эти планы подтверждает, – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Соглашение между регионами подписано на пять лет.

Иркутская область ВЭФ

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