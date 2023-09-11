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Партийный состав парламента Бурятии, вероятно, изменится

Партийный состав парламента Бурятии, вероятно, изменится
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Нужный порог пока не преодолевает одна партия из пяти

Прошедшие 10 сентября выборы в Народный Хурала седьмого созыва изменят его партийный состав. Парламент по-прежнему будет минимум четырёхпартийным, но одна партия, вероятно, поменяется, следует после обработки 96,4% протоколов.

Для попадания в Народный Хурал партии необходимо преодолеть порог в 5%. По предварительным данным, это условие выполнили «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди» и ЛДПР. Партия «Справедливая Россия – За правду» пока нужный порог не преодолевает.

После обработки 96,4% протоколов результаты следующие:

«Единая Россия» - 60,67%
КПРФ – 17,10%
«Новые люди» - 8,37%
ЛДПР – 6,18%.
«Справедливая Россия – За правду» - 4,63%.

В прошлом созыве Народного Хурала были представлены ЕР, КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

Участие в выборах приняли, по обновлённым данным, 35,7% избирателей. Обработка протоколов продолжается.
Народный Хурал выборы

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