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На выборах в Бурятии лидирует «Единая Россия»

На выборах в Бурятии лидирует «Единая Россия»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Обработано 80% бюллетеней

Партия «Единая Россия» лидирует с результатом 59,42% голосов на выборах депутатов Народного Хурала Бурятии после обработки 80,71% протоколов. За ЕР проголосовали 118 тысяч избирателей. Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК.

На втором месте КПРФ с 17,56% (35 062 голосов). На третьем – партия «Новые люди» с 8,91% (17 791 голос). Следом идёт ЛДПР – 6,33% (12 637 голосов). «Справедливая Россия – За правду» пока набирает 4,76% (9 503 голоса).

Обработка протоколов продолжается.

Всего в голосовании приняло участие 244 468 избирателей, что составило 34,73%. Это ниже, чем на прошлых выборах 2018 года, когда на участки пришли 37,7% избирателей. «Явка могла бы быть лучше, но в целом, она отражает позицию жителей. Те, кто не пришёл – значит, их всё устраивает. Но в первую очередь хочу сказать спасибо тем, кто пришёл», - прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Лидерами по явке среди округов стали: округ №29 – Еравнинский район – 59,15%, Закаменский район, округ №2 – 55,44%, и также округ №27 – смежный из Хоринского, Кижингинского и частично Заиграевского районов – 53,62%. Эти данные ещё будут уточняться, - сообщил накануне после закрытия участков председатель Избиркома республики Александр Акчурин.

10 сентября в Бурятии прошли выборы депутатов Народного хурала седьмого созыва. Парламент состоит из 66 депутатов и избирается по смешанной системе: половина депутатов - по партийным спискам, другая - по одномандатным избирательным округам.

Точная информация о победителях по округам станет известна чуть позднее. 
выборы депутаты Народного Хурала Народный Хурал

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