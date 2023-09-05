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Глава Бурятии посетил с рабочим визитом Иволгинский район

Глава Бурятии посетил с рабочим визитом Иволгинский район
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Цыденов открыл дом культуры, пообщался с волонтёрами, помогающим участникам СВО, и осмотрел объекты инфраструктуры

4 сентября глава Бурятии Алексей Цыденов посетил с рабочим визитом Иволгинский район.

Визит начался с села Нижняя Иволга, где открыли обновлённый сельский дом культуры. В ходе капремонта провели кровельные, фасадные работы, внутреннюю отделку помещений, в том числе котельной. На работы потратили 16 млн 395 тыс. рублей – средства поступили в рамках нацпроекта «Культура».

- Всегда приятно открывать двери в новый интересный мир для наших ребят. Где можно развиваться, заниматься творчеством, встречаться, насыщать жизнь и дышать полной грудью. Дом культуры тут уже давно стоит, но сейчас приобрёл новый облик. Стал более светлым и современным. Хочу пожелать, чтобы над нашей землёй, над нашими домами было светлое небо, яркое солнце и всё у нас было хорошо, пожелал Алексей Цыденов.




Затем Алексей Цыденов встретился с волонтёрами, помогающими участникам СВО, в улусе Хойто-Бэе. Местные волонтёры шьют амуницию, вяжут варежки и перчатки, изготавливают блиндажные свечи, отправляют военнослужащим посылки с продуктами, медикаментами и другими полезными вещами. На сегодняшний день совместными усилиями жителей района собрано более 48 тонн гуманитарной помощи.



После глава Бурятии отправился в посёлок Оронгой, где идёт строительство дома культуры методом народной стройки. На строительные работы было выделено более 2 млн рублей.

На сегодня строительство завершено на 90%. Однако для полного возведения объекта в эксплуатацию необходимо ещё более двух млн рублей. Алексей Цыденов пообещал помочь с финансовым вопросом.

В ходе рабочей поездки глава Бурятии посетил село Ганзурино. Там произошло обрушение береговой линии реки Селенга. Протяжённость опасного участка – более 400 метров, здесь необходимы восстановительные работы. Несмотря на то, что угрозы обрушения жилых домов нет, сохраняться опасность обрушения автодороги.

На работы потребуется около 13 млн рублей.

- Начнём отсыпать берег, где к домам, к дороге подходит берег Селенги. Подмывает практически каждый год. Требуется укрепление 455 метров. Цена вопроса около 13 млн рублей. Постараемся в этом году уже сделать, - отметил Алексей Цыденов.

Осмотрел глава земельный участок под строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. Глава Иволгинского района Николай Емонаков сообщил, что обсуждается вопрос строительства двух новых ФАПов в селе Ганзурино и Красноярово.

- Сейчас они находятся либо в аварийном здании, либо в приспособленном. Это, наверное, чаяние всех жителей этих двух населённых пунктов и, конечно, мои большие мечты. Сегодня очень важно, что мы осмотрели, получили добро. Зампред правительства - министр здравоохранения Евгения Лудупова сказала, что эти ФАПы включены в программу модернизации первичного звена здравоохранения. В следующем году рассчитываем построиться, - отметил Николай Емонаков.

Также Алексей Цыденов проинспектировал объекты, требующие капитального ремонта. Это Дом культуры и средняя школа в Ганзурино. Школа небольшая: сейчас здесь обучаются 37 человек, а 11-й класс в этом году окончит всего выпускник.

- В основном у нас всё есть. Мы получили школьный автобус, ноутбуки, а также у нас работает земский учитель. Благодаря главе республики Алексею Самбуевичу наша школа существует. Население у нас маленькое, школа малокомплектная, но считается средней, - рассказал директор Ганзуринской школы Базаржаб Батожаргалов.




Под конец рабочего визита Алексей Цыденов успел посетить детский сад «Улаалзай» в селе Оронгой. Там ему презентовали программу по развитию бурятского языка. На сегодняшний день детский сад посещают около 60 детей.

- Моментов много, как и в каждом районе. Из основных: начнём отсыпать берег, где уже к домам подходит река Селенга и смывает по несколько метров каждый год. Постараемся в этом году уже сделать. Также есть вопросы достройки сельского дома культуры, где он делается методом народной стройки. Осталось немного, им нужно сделать рефинансирование, мы им поможем. Есть вопросы по ремонту школ, которые делались в рамках капитального ремонта. В Иволгинском районе много работы ведётся. В прошлом году более миллиарда вложено за счёт средств республики и федеральных. Изменения значительные, наибольшее количество по строительству школ, детсадов среди пригородных районов. Продолжаем работу, - подвёл итоги выезда Алексей Цыденов.

глава Бурятии Иволгинский район правительство РБ

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