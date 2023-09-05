Татьяна Цымпилова покинула пост по собственному желанию
Заместитель председателя правительства Забайкалья Татьяна Цымпилова по собственной инициативе покинула пост. Распоряжение об освобождении от должности 4 сентября подписано губернатором региона Александром Осиповым.
- Сегодня мой последний рабочий день в правительстве Забайкальского края. Покидаю пост по собственному желанию. Планирую в первое время заняться своим здоровьем. Из Забайкальского края уезжать не собираюсь. Здесь я остаюсь возглавлять региональное отделение Российского военно-исторического общества, правительство края продолжает оказывать поддержку нашим проектам. Благодарю своих коллег за продуктивную и слаженную работу, - заявила Татьяна Цымпилова.
Должность вице-премьера правительства Забайкалья Татьяна Цымпилова занимала с 2020 года, сообщили в пресс-службе правительства края.
В Забайкалье уволилась вице-премьера правительства
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