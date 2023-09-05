В Забайкалье уволилась вице-премьера правительства

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Татьяна Цымпилова покинула пост по собственному желанию



Заместитель председателя правительства Забайкалья Татьяна Цымпилова по собственной инициативе покинула пост. Распоряжение об освобождении от должности 4 сентября подписано губернатором региона Александром Осиповым.



- Сегодня мой последний рабочий день в правительстве Забайкальского края. Покидаю пост по собственному желанию. Планирую в первое время заняться своим здоровьем. Из Забайкальского края уезжать не собираюсь. Здесь я остаюсь возглавлять региональное отделение Российского военно-исторического общества, правительство края продолжает оказывать поддержку нашим проектам. Благодарю своих коллег за продуктивную и слаженную работу, - заявила Татьяна Цымпилова.



Должность вице-премьера правительства Забайкалья Татьяна Цымпилова занимала с 2020 года, сообщили в пресс-службе правительства края.

