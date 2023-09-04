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Глава Бурятии работает в Иволгинском районе

Глава Бурятии работает в Иволгинском районе
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Цыденов начал рабочий визит с Нижней Иволги

Сегодня, 4 сентября, глава Бурятии Алексей Цыденов находится с рабочим визитом в Иволгинском районе.

Рабочий визит начался с села Нижняя Иволга, где открыли обновлённый сельский дом культуры.

Капитальный ремонт дома культуры выполнен в рамках нацпроекта «Культура». Проведены кровельные, фасадные работы, внутренняя отделка помещений, в том числе котельной. На работы потратили 16 млн 395 тыс рублей.

Затем Алексей Цыденов встретится с волонтёрами СВО в селе Хойто-Бэе, после посетит дом культуры села Оронгой. Здесь строительство идёт методом народной стройки.

В завершение визита он посетит Ганзуринскую школу, которая нуждается в ремонте, а затем побывает в детском саду «Улаалзай». В детсаду ему презентую программу по развитию бурятского языка.

глава Бурятии Алексей Цыденов Иволгинский район

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