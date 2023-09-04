Алексей Цыденов начал рабочий визит с Нижней Иволги
Сегодня, 4 сентября, глава Бурятии Алексей Цыденов находится с рабочим визитом в Иволгинском районе.
Рабочий визит начался с села Нижняя Иволга, где открыли обновлённый сельский дом культуры.
Капитальный ремонт дома культуры выполнен в рамках нацпроекта «Культура». Проведены кровельные, фасадные работы, внутренняя отделка помещений, в том числе котельной. На работы потратили 16 млн 395 тыс рублей.
Затем Алексей Цыденов встретится с волонтёрами СВО в селе Хойто-Бэе, после посетит дом культуры села Оронгой. Здесь строительство идёт методом народной стройки.
В завершение визита он посетит Ганзуринскую школу, которая нуждается в ремонте, а затем побывает в детском саду «Улаалзай». В детсаду ему презентую программу по развитию бурятского языка.
Глава Бурятии работает в Иволгинском районе
Власть, Фото:
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