Глава Бурятии работает в Иволгинском районе

Алексей Цыденов начал рабочий визит с Нижней Иволги



Сегодня, 4 сентября, глава Бурятии Алексей Цыденов находится с рабочим визитом в Иволгинском районе.



Рабочий визит начался с села Нижняя Иволга, где открыли обновлённый сельский дом культуры.



Капитальный ремонт дома культуры выполнен в рамках нацпроекта «Культура». Проведены кровельные, фасадные работы, внутренняя отделка помещений, в том числе котельной. На работы потратили 16 млн 395 тыс рублей.



Затем Алексей Цыденов встретится с волонтёрами СВО в селе Хойто-Бэе, после посетит дом культуры села Оронгой. Здесь строительство идёт методом народной стройки.



В завершение визита он посетит Ганзуринскую школу, которая нуждается в ремонте, а затем побывает в детском саду «Улаалзай». В детсаду ему презентую программу по развитию бурятского языка.



