Делегация посетила крупнейшие медучреждения республики
Делегация врачей из Амурской области под руководством министра здравоохранения Светланы Леонтьевой побывала в Бурятии.
Сперва специалисты посетили республиканскую клиническую больницу имени Семашко. Там ознакомились с работой call-центра, эндоскопического отделения, рассмотрели систему сортировки пациентов в приёмно-диагностическом отделении.
- Также делегация Амурской области обсудила с руководителями сосудистого центра цифровизацию медицинских данных. Они ознакомились с чек-листами по хирургической безопасности в отделении рентгенхирургических методов диагностики и лечения и посетили клинико-диагностическую и бактериологическую лаборатории, - сообщили в минздраве Бурятии.
Также врачи посетили ведущие медицинские учреждения Бурятии - СПИД-центр, городскую поликлинику 2, городскую больницу 4, детскую республиканскую клиническую больницу, Гусиноозёрскую центральную районную больницу.
- Амурские врачи познакомились с нашими лучшими практиками, особенно их интересовали процессы качества и безопасности оказания медицинской помощи, - резюмировала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Министр здравоохранения Амурской области посетила Бурятию
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