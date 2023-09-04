Министр здравоохранения Амурской области посетила Бурятию

Власть, Фото: минздрав Бурятии

Делегация посетила крупнейшие медучреждения республики



Делегация врачей из Амурской области под руководством министра здравоохранения Светланы Леонтьевой побывала в Бурятии.



Сперва специалисты посетили республиканскую клиническую больницу имени Семашко. Там ознакомились с работой call-центра, эндоскопического отделения, рассмотрели систему сортировки пациентов в приёмно-диагностическом отделении.



- Также делегация Амурской области обсудила с руководителями сосудистого центра цифровизацию медицинских данных. Они ознакомились с чек-листами по хирургической безопасности в отделении рентгенхирургических методов диагностики и лечения и посетили клинико-диагностическую и бактериологическую лаборатории, - сообщили в минздраве Бурятии.



Также врачи посетили ведущие медицинские учреждения Бурятии - СПИД-центр, городскую поликлинику 2, городскую больницу 4, детскую республиканскую клиническую больницу, Гусиноозёрскую центральную районную больницу.



- Амурские врачи познакомились с нашими лучшими практиками, особенно их интересовали процессы качества и безопасности оказания медицинской помощи, - резюмировала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

