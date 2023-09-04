В Забайкалье назначили и.о. главы министерства образования

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Им стала мать Героя России



Зампредседателя комитета образования Читы Марина Секержитская назначена исполняющей обязанности руководителя министерства образования и науки Забайкалья с испытательным сроком на 6 месяцев. Соответствующее распоряжение подписано губернатором края 4 сентября.



Марина Секержитская будет исполнять обязанности министра до согласования в установленном порядке с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Напомним, бывший руководитель ведомства Татьяна Клименко покинула должность с 18 августа, она продолжает работать в министерстве главным специалистом. До назначения Марины Секержитской обязанности руководителя ведомства исполняла первый заместитель министра Арюна Байкова.



Марина Анатольевна Секержитская родилась в 1974 году в Чите. Имеет два высших образования: «Дошкольная педагогика и психология» и «Государственное и муниципальное управление». Трудовой путь начала воспитателем в детском комбинате №32. В комитете образования Читы отработала более 20 лет, первым заместителем председателя - с 2012 года. Награждена званием почётного работника общего образования РФ.



- Сын Марины Секержитской, старший лейтенант, командир мотострелковой роты Егор Секержитский погиб при выполнении боевых задач военной спецоперации на Украине. Указом Владимира Путина за героизм, мужество и отвагу ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации, - сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.



