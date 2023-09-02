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«На жарёху хватит»: Глава Бурятии по дороге домой сходил за грибами

«На жарёху хватит»: Глава Бурятии по дороге домой сходил за грибами
Власть,  Фото:телеграм-канал Алексея Цыденова
Алексей Цыденов отдал предпочтение маслятам

Глава Бурятии, возвращаясь из Шпалозаводской школы села Новоильинск Заиграевского района, заехал в лес за грибами. Он собрал немного маслят, чтобы пожарить их дома.



- Решил хоть на 15 минут забежать в лес, грибов пособирать (надеюсь, прогул не засчитают). Лето прошло, но ни одного дня летом свободного не удалось выкроить. Хотя бы так. А вечером пожарил маслят. Запах стоял на весь дом. До свидания лето, здравствуй осень! – написал Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.

Он опубликовал небольшое видео из леса, где он собрал чуть менее половины ведра грибов: «На жарёху хватит», пояснил глава Бурятии. Также приложил фотографии аппетитных грибочков. 



глава Бурятии грибы

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