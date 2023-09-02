«На жарёху хватит»: Глава Бурятии по дороге домой сходил за грибами









- Решил хоть на 15 минут забежать в лес, грибов пособирать (надеюсь, прогул не засчитают). Лето прошло, но ни одного дня летом свободного не удалось выкроить. Хотя бы так. А вечером пожарил маслят. Запах стоял на весь дом. До свидания лето, здравствуй осень! – написал Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.



Он опубликовал небольшое видео из леса, где он собрал чуть менее половины ведра грибов: «На жарёху хватит», пояснил глава Бурятии. Также приложил фотографии аппетитных грибочков.















Глава Бурятии, возвращаясь из Шпалозаводской школы села Новоильинск Заиграевского района, заехал в лес за грибами. Он собрал немного маслят, чтобы пожарить их дома.