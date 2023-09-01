01 сентября

31 августа

Популярное

Председатель Улан-Удэнского горсовета поздравил учеников школы №51

Председатель Улан-Удэнского горсовета поздравил учеников школы №51
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Чимит Бальжинимаев побывал на школьной линейке

1 сентября в школах Улан-Удэ прошли торжественные линейки в честь начала нового учебного года. Председатель городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев поздравил учеников школы №51.

- 1 сентября – особая дата, которая наполнена добрыми помыслами и радостными событиями. Сегодня мы видим наших радостных, красивых первоклассников, которые пришли в школу №51. Молодцы также и родители, которые даже больше волнуются, чем их дети. Думаю, что при вашей поддержке дети будут учиться на четвёрки и пятёрки. Отдельные слова хочу выразить выпускникам: желаю вам провести этот год очень активно, подготовиться к ЕГЭ и открыть для себя широкие возможности. У вас всё получится, поздравляю вас, ребята. Выражаю благодарность нашим педагогам и работникам школы №51, которые всё делают для наших детей. Этот праздник также для вас, - поздравил Чимит Бальжинимаев.

В школе №51 обучаются 930 учеников, 105 из них первоклассники. В этом году у школы намечены грандиозные планы – планируется капитальный ремонт, а также начнётся строительство пристроя столовой.

- В этот год мы вступаем с большим позитивом. Для нас он особенный, потому что внедряем обновлённые ФГОСы. Ну и самая главная цель нашей школы – это качественное обучение, - подчеркнула директор школы №51 Светлана Осорова.

Всего в Улан-Удэ за парты сели свыше 68 тысяч школьников, из которых 6754 - первоклассники.
ГорсоветУУ школы день знаний

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Председатель Улан-Удэнского горсовета поздравил учеников школы №51
Председатель Улан-Удэнского горсовета поздравил учеников школы №51
Власть, 01.09.2023
Чимит Бальжинимаев побывал на школьной линейке
Глава Бурятии показал по итогам августа умеренный рост на «Бирже губернаторов»
Глава Бурятии показал по итогам августа умеренный рост на «Бирже губернаторов»
Власть, 01.09.2023
«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячный рейтинг губернаторов
Глава Бурятии работает в Кабанском районе
Глава Бурятии работает в Кабанском районе
Власть, 31.08.2023
Он посетит три населённых пункта
«Избыточная жестокость в экологическом законодательстве создана при поддержке Гринпис* и WWF**»
«Избыточная жестокость в экологическом законодательстве создана при поддержке Гринпис* и WWF**»
Власть, 30.08.2023
Их задача была простой – максимально тормозить развитие нашей страны, считает Юрий Трутнев
Глава Бурятии ответил на жалобы пожарных о низких зарплатах
Глава Бурятии ответил на жалобы пожарных о низких зарплатах
Власть, 30.08.2023
Алексей Цыденов заявил, что с нового года они увеличатся сразу на 18%
Экс-директор ТЭЦ-2 занял высокую должность в минтрансе Бурятии
Экс-директор ТЭЦ-2 занял высокую должность в минтрансе Бурятии
Власть, 28.08.2023
Назначен первый заместитель министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии
Трутнев: «Никто не покушается на Байкал»
Трутнев: «Никто не покушается на Байкал»
Власть, 25.08.2023
Полпред президента в ДФО поручил доработать поправки в закон об охране Байкала
Глава Бурятии начал рабочую поездку в Кяхтинский район
Глава Бурятии начал рабочую поездку в Кяхтинский район
Власть, 25.08.2023
Он проверит ход строительных работ на крупных объектах
В Бурятии сотрудникам сельской администрации не заплатили за работу
В Бурятии сотрудникам сельской администрации не заплатили за работу
Власть, 24.08.2023
Они выполняли работу за отсутствующего коллегу
В Бурятию прилетел Кадыров
В Бурятию прилетел Кадыров
Власть, 22.08.2023
В республике он будет работать два дня
В Бурятии главу села оштрафовали на 10 тысяч
В Бурятии главу села оштрафовали на 10 тысяч
Власть, 22.08.2023
Двое местных жителей не получили ответы на свои обращения
Глава Бурятии призвал не вводить для республики полный запрет на пластик
Глава Бурятии призвал не вводить для республики полный запрет на пластик
Власть, 21.08.2023
«Если сумки можно заменить на бумажные пакеты, то в остальном масса вопросов», - озвучил Алексей Цыденов
Глава Бурятии: «Если люди будут придерживаться канонов буддизма, мир будет счастливее»
Глава Бурятии: «Если люди будут придерживаться канонов буддизма, мир будет счастливее»
Власть, 19.08.2023
Участники международного буддийского форума подводят итоги работы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^