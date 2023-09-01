Чимит Бальжинимаев побывал на школьной линейке
1 сентября в школах Улан-Удэ прошли торжественные линейки в честь начала нового учебного года. Председатель городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев поздравил учеников школы №51.
- 1 сентября – особая дата, которая наполнена добрыми помыслами и радостными событиями. Сегодня мы видим наших радостных, красивых первоклассников, которые пришли в школу №51. Молодцы также и родители, которые даже больше волнуются, чем их дети. Думаю, что при вашей поддержке дети будут учиться на четвёрки и пятёрки. Отдельные слова хочу выразить выпускникам: желаю вам провести этот год очень активно, подготовиться к ЕГЭ и открыть для себя широкие возможности. У вас всё получится, поздравляю вас, ребята. Выражаю благодарность нашим педагогам и работникам школы №51, которые всё делают для наших детей. Этот праздник также для вас, - поздравил Чимит Бальжинимаев.
В школе №51 обучаются 930 учеников, 105 из них первоклассники. В этом году у школы намечены грандиозные планы – планируется капитальный ремонт, а также начнётся строительство пристроя столовой.
- В этот год мы вступаем с большим позитивом. Для нас он особенный, потому что внедряем обновлённые ФГОСы. Ну и самая главная цель нашей школы – это качественное обучение, - подчеркнула директор школы №51 Светлана Осорова.
Всего в Улан-Удэ за парты сели свыше 68 тысяч школьников, из которых 6754 - первоклассники.
Председатель Улан-Удэнского горсовета поздравил учеников школы №51
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