Глава Бурятии работает в Кабанском районе

Он посетит три населённых пункта



Глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня находится с рабочей поездкой в Кабанском районе.



Первый пункт назначения – село Оймур, где глава осмотрит Оймурскую среднюю школу. Нынешнее здание устарело, сейчас требуется строительство новой школы.



Затем Алексей Цыденов направится в посёлок Каменск. Он посетит Каменский дом детского творчества и ООО «Селенгинский фанерный завод».



Также в селе Кабанск состоится встреча главы с местными жителями.

