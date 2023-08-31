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Глава Бурятии работает в Кабанском районе

Глава Бурятии работает в Кабанском районе
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Он посетит три населённых пункта

Глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня находится с рабочей поездкой в Кабанском районе.

Первый пункт назначения – село Оймур, где глава осмотрит Оймурскую среднюю школу. Нынешнее здание устарело, сейчас требуется строительство новой школы.

Затем Алексей Цыденов направится в посёлок Каменск. Он посетит Каменский дом детского творчества и ООО «Селенгинский фанерный завод».

Также в селе Кабанск состоится встреча главы с местными жителями.
глава Бурятии Алексей Цыденов Кабанский район

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