Он посетит три населённых пункта
Глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня находится с рабочей поездкой в Кабанском районе.
Первый пункт назначения – село Оймур, где глава осмотрит Оймурскую среднюю школу. Нынешнее здание устарело, сейчас требуется строительство новой школы.
Затем Алексей Цыденов направится в посёлок Каменск. Он посетит Каменский дом детского творчества и ООО «Селенгинский фанерный завод».
Также в селе Кабанск состоится встреча главы с местными жителями.
Глава Бурятии работает в Кабанском районе
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