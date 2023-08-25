Главы регионов рассказали о ходе реализации народной программы ЕР

Заседание прошло по видеоконференцсвязи



Победа партии «Единая Россия» на осенних выборах может быть достигнута благодаря высокому уровню доверия граждан. Такое мнение высказал председатель партии Дмитрий Медведев в ходе видеоконференцсвязи с секретарём генсовета Андреем Турчаком и руководителем думской фракции Владимиром Васильевым, а также с главами регионов, возглавляющими списки партии на выборах в регионах. Об этом пишет rostovgazeta.ru. Медведев подчеркнул, что важными условиями являются также честная конкурентная борьба и надёжная защита результатов голосования.



Медведев отметил, что большинство высших должностных лиц в регионах избирается от «Единой России», как и в прошлые годы, и что у партии есть общая программа и цели, которые определяет президент страны. В свою очередь, Турчак подчеркнул, что выдвижение кандидатов от партии является преимуществом, но также несёт ответственность. Он отметил, что партия ставит перед своими кандидатами высокие требования и разрабатывает конкретные задачи для каждого региона в рамках народной программы. Важным показателем эффективности партии является вовлечение жителей в решение актуальных задач.



Медведев поручил усилить работу по информированию жителей о результатах реализации народной программы с целью укрепления доверия к «Единой России». Он подчеркнул, что главная задача на следующий финансовый год - полное выполнение всех финансовых обязательств страны, которые предусмотрены в народной программе партии, а также продолжение проектов, влияющих на качество жизни. Один из приоритетов для партии - помощь фронту, участникам специальной военной операции и их семьям, а также выполнение гуманитарных миссий, которые партия взяла на себя.



Губернаторы представили результаты реализации программы «Единая Россия» и партийных проектов в различных сферах, таких как социальная сфера, экономика, энергетика, здравоохранение и культура. Они отметили, что жители высоко оценивают работу партии, сообщает сайт ER.RU. Медведев выразил благодарность главам регионов и отделений «Единой России», которые уже не первый год успешно руководят ими.



В заключение Медведев подчеркнул, что сторонники партии на осенних выборах будут основой для работы в ходе президентской кампании в 2024 году.

