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Главы регионов рассказали о ходе реализации народной программы ЕР

Главы регионов рассказали о ходе реализации народной программы ЕР
Власть,  Фото:пресс-служба «Единой России»
Заседание прошло по видеоконференцсвязи

Победа партии «Единая Россия» на осенних выборах может быть достигнута благодаря высокому уровню доверия граждан. Такое мнение высказал председатель партии Дмитрий Медведев в ходе видеоконференцсвязи с секретарём генсовета Андреем Турчаком и руководителем думской фракции Владимиром Васильевым, а также с главами регионов, возглавляющими списки партии на выборах в регионах. Об этом пишет rostovgazeta.ru. Медведев подчеркнул, что важными условиями являются также честная конкурентная борьба и надёжная защита результатов голосования.

Медведев отметил, что большинство высших должностных лиц в регионах избирается от «Единой России», как и в прошлые годы, и что у партии есть общая программа и цели, которые определяет президент страны. В свою очередь, Турчак подчеркнул, что выдвижение кандидатов от партии является преимуществом, но также несёт ответственность. Он отметил, что партия ставит перед своими кандидатами высокие требования и разрабатывает конкретные задачи для каждого региона в рамках народной программы. Важным показателем эффективности партии является вовлечение жителей в решение актуальных задач.

Медведев поручил усилить работу по информированию жителей о результатах реализации народной программы с целью укрепления доверия к «Единой России». Он подчеркнул, что главная задача на следующий финансовый год - полное выполнение всех финансовых обязательств страны, которые предусмотрены в народной программе партии, а также продолжение проектов, влияющих на качество жизни. Один из приоритетов для партии - помощь фронту, участникам специальной военной операции и их семьям, а также выполнение гуманитарных миссий, которые партия взяла на себя.

Губернаторы представили результаты реализации программы «Единая Россия» и партийных проектов в различных сферах, таких как социальная сфера, экономика, энергетика, здравоохранение и культура. Они отметили, что жители высоко оценивают работу партии, сообщает сайт ER.RU. Медведев выразил благодарность главам регионов и отделений «Единой России», которые уже не первый год успешно руководят ими.

В заключение Медведев подчеркнул, что сторонники партии на осенних выборах будут основой для работы в ходе президентской кампании в 2024 году.  
Единая Россия

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