В Бурятии главу села оштрафовали на 10 тысяч

Двое местных жителей не получили ответы на свои обращения



В Северо-Байкальском районе Бурятии по постановлениям межрайонного прокурора глава поселения оштрафовали главу сельского поселения «Ангоянское». Он привлечён к административной ответственности за нарушения порядка рассмотрения обращений граждан.



- Установлено, что в администрацию муниципального образования поступило два обращения жителей поселения. В нарушение федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» ответы на заявления гражданам органом местного самоуправления не были направлены, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Глава села получил прокурорское представление об устранении нарушений закона. По каждому факту ненаправления ответа на обращение он привлечён к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». Всего его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

