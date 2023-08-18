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Сенатора от Забайкалья наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Сенатора от Забайкалья наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
Власть,  Фото:council.gov.ru
Указ подписал президент страны

Сенатора Совета Федерации от Забайкальского края Сергея Михайлова указом президента России наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Указ датирован 17 августа.

Справка:

Сергей Михайлов родился 22 мая 1965 года. В 1990году окончил Читинский государственный педагогический институт им. Н.Г.Чернышевского по специальности «Учитель истории, обществоведения и советского права». В 2002 - Дальневосточную академию государственной службы по специальности «Менеджер».

Полномочиями сенатора наделён 8 октября 2018 года. До этого трудился депутатом Законодательного Собрания Забайкальского края второго созыва, первым заместитель председателя Законодательного Собрания Забайкальского края.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» награждаются в том числе «граждане за заслуги и отличия в различных отраслях промышленности, строительстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, на транспорте и в других областях трудовой деятельности».


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