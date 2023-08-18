Сенатора от Забайкалья наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»





Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» награждаются в том числе «граждане за заслуги и отличия в различных отраслях промышленности, строительстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, на транспорте и в других областях трудовой деятельности».







Сергей Михайлов родился 22 мая 1965 года. В 1990году окончил Читинский государственный педагогический институт им. Н.Г.Чернышевского по специальности «Учитель истории, обществоведения и советского права». В 2002 - Дальневосточную академию государственной службы по специальности «Менеджер».Полномочиями сенатора наделён 8 октября 2018 года. До этого трудился депутатом Законодательного Собрания Забайкальского края второго созыва, первым заместитель председателя Законодательного Собрания Забайкальского края.