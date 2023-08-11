Мэр Улан-Удэ: «Большая вода» пришла из-за дождей»

Власть, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Игорь Шутенков осмотрел проблемные участки на Левом берегу



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что в столице Бурятии уровень воды в Селенге поднялся до 228 см, осталось 2 сантиметра до выхода на пойму. «Большая вода» пришла из-за дождей в Монголии, Забайкальском крае и в Бурятии. Сегодня, 11 августа, с утра мэр выехал на Левый берег с осмотром проблемных участков.



Один из них в ДНТ «Весна», где подмывает дорогу вдоль берега. Дорога – единственная для проезда местных жителей. К тому же вдоль неё стоят столбы освещения, которые могут упасть и стать причиной пожара.



- Срочно отсыплем низменные участки бутовым камнем. После спада воды будем принимать меры по самой дороге: расчёты, сметы, закупка материалов для дополнительной отсыпки дороги в будущем, - заявил Игорь Шутенков.



Ещё один проблемный участок – это школа № 44, где грунтовые воды вышли в подвальном помещении.



- Это никак не повлияет на учебный процесс, поскольку большую часть школьников – 1300 человек, мы перевели оттуда в новую школу №8, и цокольный этаж для учёбы не используется. Сейчас задача не допустить здесь сырости, плесени, затхлости, чтобы детишки пришли в сухую школу 1 сентября. По остальным территориям и объектам вдоль берегов также держим руку на пульсе, - добавил мэр.

